Die Mitglieder des bayerisch-griechischen Freundschaftsvereins Philia setzen auf Kontinuität. Bei den Neuwahlen sprachen sie Präsidentin Vera Rittner erneut das Vertrauen aus - und das zu 100 Prozent, wie es in einer Presse-Info heißt.

Da nach den üblichen Berichten keine Aussprache gefordert worden sei, ging es zügig zur Abstimmung. Vera Rittner bleibt an der Spitze des Vereins. Ihr bisheriger Stellvertreter Willi Keck hatte aus privaten Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Diesen Posten übernimmt nun Bernhard Baumer. Wolfgang Lang bleibt Schatzmeister, auch die bisherigen Kassenprüfer Friedhelm Bechert und Bernhard Rauch wurden in ihren Ämtern bestätigt. Martina Schmid bleibt Schriftführerin. Die Wahl der Beisitzer und des Pressewarts war ebenfalls schnell abgeschlossen: Hildegard Rauch, auch weiterhin unterstützt von Christine Spachtholz, stellt sich der ihr übertragenen Verantwortung für die verschiedenen kulinarischen Aktivitäten. Christa Hummel übernimmt für die nächsten beiden Jahre die Aufgaben der Pressewartin. Als Beisitzerin für Tanz und dazugehörige Veranstaltungen ist auch weiter Gabi Scholz tätig. Vera Rittner wird sie wie bisher bei dieser Aufgabe unterstützen. Für die Planung und Realisierung von Vereinsveranstaltungen stellte sich niemand zur Verfügung, so dass diese Aufgaben künftig vom Präsidium getragen werden sollen.Vera Rittner würdigte das Engagement im Verein. Dies sei auch in Zukunft eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit für Philia.Danach ging der Blick in die Zukunft: An den Altstadtfesten 2017 und 2018 wird sich Philia erneut beteiligen, und zwar auf die gleiche Art und Weise wie im vergangenen Jahr.Die Mitgliedschaft bei der Vereinigung deutsch-griechischer Gesellschaften soll nach Meinung aller Anwesenden Mitglieder demnächst gekündigt werden. Präsidentin Vera Rittner dazu: "Unser Verein ist zu klein, um bei Anfrage auch große Veranstaltungen ausrichten zu können." Zudem wurde einstimmig beschlossen, dass Glückwunschkarten in Zukunft nur noch bei runden Geburtstagen versendet werden sollen.Veranstaltungen für heuer sollen dem Präsidium vorgeschlagen werden. Bei einem der nächsten Stammtische sollen die Termine besprochen und festgelegt werden.