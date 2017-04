Das Turnier hat Tradition: Wenn der Athletic-Club (AC) zu seinem Oster-Bankdrücken einlädt, kommen die Teilnehmer nicht nur aus dem Stadtgebiet. Unter den 22 Startern waren in diesem Jahr auch Gäste aus Sulzbach-Rosenberg, Höllhöhe (Bayerischer Wald) und Oberölsbach (bei Neumarkt) - und als Show-Element ein Bodybuilder.

Insgesamt trauten sich sechs Frauen an die Langhantel. Die stärkste startete für den KSV Höllhöhe und freute sich über gedrückte 80 Kilogramm: Frieda Holzer gewann knapp vor ihrer Teamkollegin Petra Tschirsky (67,5 kg), die zwei Gewichtsklassen unter ihr agierte. Auf den dritten Platz kam die Ambergerin Stefanie Pfab. Sie brachte bei ihrem Debüt 52,5 Kilogramm zur Hochstrecke.Bei den Herren ging es unter den Top Sechs relativ spannend zu. Je zwei Bankdrücker kämpften punktemäßig gegeneinander, stellten aber keine Gefahr für die folgenden Plätze dar. Den sechsten Rang belegte Jörg Gottschalk (Höllhöhe). Knapp vor ihm lag der Oberölsbacher Josef Seitz. Er bezwang den wesentlich leichteren Gottschalk zwar mit 145:95 Kilogramm, was letztendlich aber nur einen knappen Vorsprung von einem Relativ-Punkt ausmachte.Lediglich ein halber Punkt trennte Platz 3 und 4. Maik Boronkai, ebenfalls ein Gast, bekam gültige 140 Kilogramm aus seinem ersten Versuch gutgeschrieben und setzte sich damit vor den AC-Newcomer Sebastian Schmaußer, der zwar fünf Kilo mehr drückte, aber etwas mehr als Boronkai wog. Der Kampf um Gold wurde schlussendlich vereinsintern ausgetragen. Junior Franz Graaf stellte sich dem Ü-40-Starter Silko Salomo.Von anfänglichen 160 Kilogramm ging es für ihn bis auf 170. Im dritten Versuch scheiterte er knapp an 180 Kilogramm. Salomo begann mit 185 kg und bot so Paroli. Bei 195 Kilogramm setzte er die Bestmarke des Tages und gewann mit einem relativ klaren Vorsprung von zehn Punkten. Aus den Händen von Rosina Polster, der Vizepräsidentin des Landesverbandes, erhielt Silko Salomo den größten Schinken des Tages.Vor der Siegerehrung durften sich die Zuschauer im Studio Fuchs Fitness, der Heimat des AC, über einen nicht alltäglichen Auftritt freuen. Bodybuilder Raphael Fuchs ließ die Muskeln spielen. Er befindet sich gerade in der Vorbereitung auf die bayerischen Meisterschaft und wollte vorab seine Form testen. Er gewann zwar keinen der Schinken, was sicher katastrophale Folgen für seine Figur bedeutet hätte. Der Athlet erntete aber den größten Applaus und somit die Bestätigung, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet.