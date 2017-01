Raigering. Die Raigeringer Burschen starten in ein besonderes Jahr. Der Traditionsverein feiert nicht nur sein 110-jähriges Bestehen, sondern schafft sich zu diesem Anlass auch eine neue Vereinsfahne an und lässt diese in einem Gottesdienst kirchlich weihen. Entsprechend würdig, aber auch zünftig, begeht der BV07 das Jubiläum von Freitag, 14., bis Montag, 17. Juli. Ihr Kommen zugesagt haben bisher die Troglauer, Wöidarawöll, Richard Lengfelder, die Raigeringer Musikanten, D'Spalter, Breznsalzer und Festredner Markus Söder, seines Zeichens Staatsminister der Finanzen, Landesentwicklung und Heimat.

Doch zu Jahresbeginn mussten die 61 aktiven Burschen der insgesamt 121 Mitglieder zunächst die Weichen bei den Vorstandswahlen stellen. Die bisherige Vereinsführung wurde wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Stefan Nübler, sein Stellvertreter heißt Oliver Zweck. Die Finanzen liegen in den Händen von Michael Wischert. Als Schriftführer fungiert Florian Hiltl. Im Ausschuss sitzen Jonas Pongratz, Romario Pirzer und Andre Teichmann (neu). Die weiteren Ämter wurden besetzt mit Romario Pirzer (Unterkassier), Benni Erras, Max Kleinod (Revisoren), Marco Franz (Fähnrich), Simon Albrecht, Johannes Brunner (Fahnesektion) sowie Jona Dotzler und Markus Pauls (Inventarverwalter). Im Rückblick des Vorstands spiegelte sich ein ereignisreiches Jahr mit vielen Unternehmungen und Aktionen wider. Dabei stand das Jubiläum stets im Mittelpunkt. Hinter den Verantwortlichen liegen 20 Versammlungen und Sitzungen. Es wurden 18 Veranstaltungen organisiert und acht unterschiedliche Arbeitsdienste geleistet. Die Burschen folgten zudem über 23 Einladungen anderer Vereine, Organisationen und Mitgliedern. Besonders die Beteiligung der Jungburschen hob Stefan Nübler mehrfach lobend hervor. Mit Blick auf das Fest im Juli wünscht sich der Vorsitzende: "Wir wollen zusammen ein geselliges Fest organisieren und feiern."