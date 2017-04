Ein Allesmöglichebecher? Was kann man denn damit machen? Detlef Müller lacht. "Na, alles Mögliche", sagt der Mann aus Sonneberg. Gemeinsam mit seiner Frau Katrin ist er zum vierten Mal beim Krüglmarkt in Amberg vertreten. "Und es ist hier immer wieder nett." Die Menschen seien sympathisch und freundlich, verteilt er Lorbeeren an seine Kunden,

Spezialgebiet Märchen

Echte Handarbeit

Zum 30. Mal veranstaltet Gerhard Stock am Wochenende den Krüglmarkt auf dem Malteserplatz. Dafür hat er extra alte Krüge mitgebracht, die den Wandel der Zeit dokumentieren. Ob die Gefäße mit Wein oder Wasser gefüllt wurden, war für die Machart relativ egal. Auf den Handwerker kam es an. "Jedes Haferl hat eine Seele", habe mal eine Kundin zu ihm gesagt.Davon kann auch Elisabeth Görtz ein Lied singen. Die Keramikerin aus Mönchengladbach hat sich auf Märchen-Szenerien spezialisiert. "Ich träume die Sachen", beschreibt sie den Weg zum Kunstwerk, und nicht jeder Tag sei der richtige, um ein Meisterwerk zu töpfern. Seit 1998 komme sie nach Amberg. Hier habe sie viele Stammkunden, die jedes Jahr wieder etwas kaufen. Zum ersten Mal dabei ist Birgit Bremer aus Hötensleben (Sachsen-Anhalt). Die Keramikerin fädelt gerade ein Drahtseil durch eine Vase. Ihre Spezialität sind aber Knutschkugeln: Dicke Gesichter aus Ton, die die Backen aufplustern und den Mund zu einem Kuss formen. Dieser Markt, das ist den Ambergern mittlerweile klar, bietet keine Ware von der Stange.Egal ob Schüsseln, Becher, Vasen oder Deko-Artikel: Jedes Stück ist ein Unikat. "Die Leute hier schätzen das Handwerk", sagt Stefan Rippstein und nimmt einen Zweig nach dem anderen, um daraus eine Blume zu flechten. Der Mann aus Sand am Main ist Flechtwerkgestalter. Die Berufsbezeichnung Korbmacher wurde geändert, um die Vielseitigkeit hervorzuheben. "Wir machen ja mehr, nicht nur Körbe: Stühle, Iglus, Zäune, und so weiter." Zum fünften Mal ist Rippstein in Amberg dabei. "Viele Leute sagen, dass sie nächstes Jahr wiederkommen." Und deshalb findet er den Markt recht ergiebig: "Wir verkaufen gut, es passt alles zusammen." So viel Lob freut nicht nur den Organisator.