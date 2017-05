Hubert Sperber ist neuer Regionalleiter Frankenjura der Bergwacht Bayern. Erstmals seit über 80 Jahren übernimmt damit laut einer Pressemitteilung ein Oberpfälzer diese Funktion. Bereits in den vergangenen Jahren seien die Bergwachten aus Amberg und Sulzbach-Rosenberg immer stark in der Region Frankenjura vertreten gewesen.

So unter anderem bei der Ausbildung mit Markus Arnold, Wolfgang Lebe, Jonas Bogner und Christian Kaula, im Ressort Technik mit Markus Demleitner sowie beim Naturschutz mit Markus Schnellinger.Zu der Region Frankenjura gehören die Bergwachten aus Amberg, Bamberg, Dollnstein, Erlangen, Forchheim, Fürth, Lauf, Kulmbach, Nürnberg, Pottenstein und Sulzbach-Rosenberg. Ein großes Einsatzgebiet, das aktuell von gesamt 271 Aktiven abgedeckt wird. Jeden Tag werde mit derzeit 71 Einsatzleitern eine Erreichbarkeit rund um die Uhr sichergestellt. So sei es auch gelungen, die zuletzt 210 Einsätze und Hilfeleistungen im vergangenen Jahr zu bewältigen. Das Besondere: Die komplette Einsatzstruktur wird ehrenamtlich abgedeckt. Hubert Sperbers Stellvertreter ist Rudolf Bernecker (Dollnstein).Mit der Personalie Sperber gehe ein Stück Geschichte zu Ende, da zum ersten Mal ein Oberpfälzer diese Funktion übernimmt. Seit der Gründung der Bergwacht-Region Frankenjura vor über 80 Jahren sei dieser Posten ausnahmslos von Aktiven aus Nürnberg und Lauf besetzt worden. Es sei jedoch nicht geplant, die Region Frankenjura in Oberpfalz umzubenennen. Allerdings gibt es laut der Presse-Info innerhalb der Einsatzleitstrukturen bereits den Begriff der Frankenpfalz.