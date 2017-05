Beim Luftboottreffen geht es gemütlich die Vils hinab zum Luftmuseum: Die aufblasbaren Matratzen, Schiffe, Palmen und Figuren sind dann als Farbtupfer nicht zu übersehen. Am Sonntag war die Aktion von Wilhelm Koch auch nicht zu überhören: Die Percussiongruppe Jalapeños trommelte lautstark dazu.

An der Anlegestelle an der Kräuterwiese ging's wie gewohnt los. Wenn auch mit ein paar Minuten Verspätung. Im ersten Boot hatte es sich Initiator Wilhelm Koch, das Gesicht von einem schicken Sonnenhut geschützt, neben Bürgermeisterin Brigitte Netta bequem gemacht. Was danach folgte, war ein absoluter Hingucker. Über 50 Einzelstarter, Pärchen, Familien und Cliquen machten sich auf den Weg zum Eichenforstplatz. Erstmals dabei - die Gustl-Freunde aus Großschönbrunn. Benannt nach der Münchener Augustiner-Brauerei, hatte sich der Stammtisch aus der Gemeinde Seugast in diesem Monat schon am Landkreislauf beteiligt. Da war es für den Freundeskreis nur logisch, beim Luftboottreffen ebenfalls mitzumachen. Die sehr gut gelaunten Gustln waren nicht zu übersehen. Auf der aufblasbaren Liegefläche gab es sogar Platz für ihre Freundinnen, nebenan trieb ein überdimensionales Einhorn auf der Vils. Auch das hatten die Großschönbrunner mitgebracht.Nach gut einer halben Stunde waren alle Teilnehmer am Ziel. Auch die, die sich unterwegs im dichten Gebüsch verheddert hatten oder mit ihren Wasserfahrzeugen an scharfkantigen Felsen entlanggeschlittert waren. Doch einen echten Süßwasserkapitän können solche Kleinigkeiten nicht aufhalten. Heil und kaum nass erreichten alle die Anlegestelle, wo sie beim elften Luftmuseumsfest gleich weiterfeiern konnten.