Bis spät in die Nacht - oder besser bis in den frühen Morgen - arbeiteten die Handwerker und schufteten unzählige freiwillige Hände. Derweil wurden schon Wetten darauf abgeschlossen, dass sie es zum offiziellen Eröffnungstermin einfach nicht schaffen konnten. Doch pünktlich um 10 Uhr am Freitag war es Sabine Königseder und Bastian Prechtl eine Freude, den zahlreichen geladenen Gästen ihr Café Lieblingsplatz vorzustellen.

Name ist Programm

Noch einmal Linde Die Linde vor dem neuen Café Lieblingsplatz, um die es in letzter Zeit viele Diskussionen gegeben hatte, durfte bei der Eröffnung einfach nicht ausgespart werden. So zitierte Stadtpfarrer Franz Meiler, der die kirchliche Segnung des Cafés vornahm, humorig das alte Volkslied "Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum". Und OB Michael Cerny merkte an, man müsse auch schon einmal Gegenwind aushalten. Bastian Prechtl stellte fest, dass ein Baum seitenweise die Zeitung füllen kann und Anträge von Investoren schnell zum Politikum werden.



Mit der Eröffnung des Café Lieblingsplatz sollten diese Diskussionen nach dem Willen der Investoren beendet sein. 26 Autos von Handwerkern und Helfern standen am Donnerstag zeitweise vor dem Café, um das Wunder noch zu schaffen. Wobei: Wunder? Da zitierte Pfarrer Franz Meiler als philosophisches Schwer-und Gegengewicht den Kirchenlehrer Thomas von Aquin: "Für Wunder muss man beten, für Veränderungen muss man arbeiten." Fast grenzt es da an ein Wunder, dass Bastian Prechtl es am Freitag um 9.45 Uhr schaffte, seine Gaststättenkonzession abzuholen. (ass)

Zwar freute sich Oberbürgermeister Michael Cerny sehr über die zusätzliche gastronomische Belebung des Marktplatzes, doch ein bisschen "Neid" konnte er sich nicht verkneifen. Das mit dem Namen Lieblingsplatz, das wurme ihn doch ein bisschen, bekannte er bei der Veranstaltung. "Nämlich, dass ich nicht drauf gekommen bin." Drücke dieser Name doch exakt das aus, was der Stadtrat und er für Amberg erreichen wollten - dass es ein Lieblingsplatz für alle Bürger und die Gäste werden soll. "Denn eine attraktive Innenstadt das ist unser Ziel."Bastian Prechtl freute sich, dass er den richtigen Riecher gehabt hatte mit der Namenswahl. Er stellte das Café Lieblingsplatz als Gaststätte vor, die im sogenannten Industrie-Chic gehalten ist. Viel Stahl ist zu sehen, robustes Holz, Möbel in Rostoptik. Punkten will das Lieblingsplatz laut Prechtl mit einer kleinen, aber feinen Speisekarte, ausgesuchten Getränken und viel Platz auf drei Ebenen. Von den Gästen gab es viel Lob für diesen Entwurf von Architekt Georg Zunner. Sein Büro zeichnet für den Umbau verantwortlich. Schließlich wurden an dieser Stelle vor nicht allzu langer Zeit noch Jeans verkauft - wiewohl der Gedanke an ein Café auch schon vor vielen Jahren da war, wie der Architekt herausgefunden hat.