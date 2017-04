Circus-Tiere laufen in Amberg frei herum

Da stehen sie und blicken gen Süden, die beiden Wüstenschiffe, die der Circus Kaiser mit nach Amberg gebracht hat. Unsere Leserin Rosi Gigl bereitete in ihrem Schrebergarten am Bergsteig gerade ihr Gemüsebeet vor und traute ihren Augen nicht, als die Kamele den Steinhaufen einer Baustelle erklommen.

Gut, dass sie eine Handy dabei hatte und die Szene fotografierte. „Die Kamele liefen umher und fraßen genüsslich frisches Gras oder nagten an den Baumrinden der wildgewachsen Bäume“, erzählt Gigl. „Ein anderes wälzte sich im Sandhaufen. Das ganz Szenario habe ich bestimmt eine dreiviertel Stunde lang beobachtet. Es war einfach so schön anzuschauen“, freut sich die Schrebergärtnerin und fügt stolz hinzu: „So etwas gibt es halt nur am Bergsteig. Nach dem Motto ,leben und leben lassen‘.“ Der Circus Kaiser mit seinen Clowns, Artisten und Tieren gastiert noch bis Sonntag auf den Franzosenäckern beim Kaufland. Heute um 15.30 Uhr ist Premiere.