Es ging um fünf bis sechs Quadratmeter in der Ammersrichter Schulturnhalle. Wegen dieser kleinen Fläche sah sich der Tischtennisclub (TTC) Luitpoldhütte in seiner Existenz bedroht, denn die acht Platten blockieren den Rettungsweg. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab.

Nach Lösung gesucht

Regale und Schränke

Ammersricht. Mit der Turnhalle der Kindertagesstätte Luitpoldhöhe hatte der Vorsitzende des Tischtennisclubs, Günter Bauer, ausgerechnet an dem Ort Gelegenheit zum Gespräch mit CSU-Funktionsträger, den sein Verein vor 32 Jahren wegen der Schulschließung Richtung Ammersrichter Sporthalle verlassen musste. Thema war diesmal wieder ein erneuter Auszug des TTCL, der durch die begrenzten Lagerkapazitäten und notwendigem Freihalten von Fluchtwegen in der Ammersrichter Halle derzeit zur Diskussion steht (wir berichteten).Schon vor einigen Wochen hatte sich Bauer in der Angelegenheit hilfesuchend an die CSU-Stadtratsfraktion und den Ortsverband Ammersricht-Wagrain gewandt, die fernab der Öffentlichkeit um eine Lösung bemüht waren. Bauer machte gegenüber den Christsozialen deutlich, dass sich die Spieler als Ammersrichter fühlen und aus dem Einzugsgebiet des Stadtteils einen Großteil ihrer Jugendlichen rekrutieren. CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann zeigte laut einer Pressemitteilung auf, dass die CSU zu den Vereinen und ihren Strukturen stehe, jedoch ein Konsens zwischen Schul- und Vereinsnutzung Basis für die Zusammenarbeit sein müsse. Es sei überhaupt nicht im Interesse der Stadträte, den Tischtennisverein um die Früchte seiner Jugendarbeit zu bringen. Vielmehr möchte man den Clubs dabei helfen, zukunftsfähig zu bleiben. Verständnis brachten die Stadträte jedoch auch für die Situation der Schule auf, die - wie Bürgermeister Martin Preuß berichtete - in der Vergangenheit durch verschiedene Umstände rund ein Drittel ihrer Lagerkapazitäten im Bereich der Sporthalle einbüßen musste.Umso erfreulicher war es, als Preuß und Oberbürgermeister Michael Cerny einen Lösungsansatz präsentierten, der beiden Seiten gerecht werde. Einerseits hat der Tischtennisverein zwischenzeitlich die Anzahl seiner unterzubringenden Platten reduziert. Andererseits soll mit Hilfe von Regalen und Schränken das Sportmaterial der Schule flächensparender gelagert werden können. "Mir liegt ein Schreiben der Schulleitung vor, dass sie sich die Lösung vorstellen können", wird Cerny zitiert. "Im Moment lassen wir die Kosten für die Regale und Schränke ermitteln."Günter Bauer freute sich über diese Entwicklung. Gleiches gilt für die stellvertretende Ortsvorsitzende Gabi Donhauser, die sich als ehemalige Turnierspielerin für den Verbleib des TTC in Ammersricht stark gemacht hatte. Denn schließlich wisse sie als Ex-Aktive selbst, wie wichtig Ortsnähe für die Jugendarbeit ist. Müsste der Club umziehen, würden die meisten Kinder und Jugendlichen wohl auf eine andere Sportart ausweichen, heißt es abschließend.