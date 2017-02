Es ist heimgekehrt - das Dachstuhl-Modell der Basilika St. Martin. Am Montag übergab Zimmermeister Josef Hauer aus Parkstein den fünf Meter langen und fast zwei Meter hohen Nachbau des Dachtragwerks feierlich an Stadtpfarrer Franz Meiler.

Für die Zimmerer aus der Region war es eine Sternstunde ihres Handwerks: Experten aus ganz Bayern waren in das Berufliche Schulzentrum an der Raigeringer Straße gekommen, um die historische Leistung der mittelalterlichen Handwerker zu würdigen, aber auch die Kunstfertigkeit Josef Hauers, der das Tragwerk mit 1500 Einzelteilen originalgetreu nachgebaut hat.Ein halbes Jahr hat der 77-jährige Zimmermeister aus Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Pfeiler, Kopfstreben, Pfetten, Kehlbalken und Spannriegel montiert. Für die Verbindungen zwischen den Einzelteilen verwendete er wie im Original Nägel aus Holz. Das Modell ist 5 Meter lang und 1,87 Meter hoch, es bildet den Dachstuhl der Kirche exakt im Maßstab 1:15 ab.Ein besonderes Fest war die Übergabe des Modells für Zimmerer und Berufschullehrer Karl Müller. Er gilt als ausgewiesener Kenner des Basilika-Dachstuhls, führte in den vergangenen Jahren immer wieder Schulklassen hinauf auf den Dachboden der Kirche und stellte schließlich auch den Kontakt zu Josef Hauer her. "Wenn der Herr Müller in den 1990er-Jahren mit seinen Schulklassen nicht oben gewesen wäre, hätten wir die immensen Schäden im Dachstuhl gar nicht erkannt", sagte Statiker Anton Landgraf vor den rund 100 Gästen des Festakts. Wie sich damals herausgestellt habe, sei das Tragwerk im 19. Jahrhundert unsachgemäß saniert worden, was dazu führte, dass seine Last anfing, die Mauern des Gotteshauses zu sprengen.Landgraf gab einen Überblick über die Sanierungsmaßnahmen, die sich von 2002 bis 2008 hingezogen haben. "Der Dachstuhl trägt jetzt wieder so, wie nach der Zeit seiner Errichtung", erklärte der Statiker. An dem Modell in der Berufsschule sollen die Auszubildenden nicht nur die Techniken der Handwerker von anno dazumal erkunden, sondern auch lernen, historische Bausubstanz wertzuschätzen und zu respektieren. Eine wissenschaftliche Einordnung des Basilika-Dachstuhls nahm Diplom-Ingenieur Clemens Knobling von der Technischen Universität München vor. Er bezeichnete ihn als eines der bedeutendsten Dachtragewerke Süddeutschlands.Josef Hauer blieb es vorbehalten, sein Werk als Dauerleihgabe an Stadtpfarrer Franz Meiler zu übergeben. Die Pfarrgemeinde, erklärte Meiler, sei noch auf der Suche nach einem geeigneten Ausstellungsort.Derweil bleibt das Modell in der Aula der Berufsschule. Karl Müller bietet nicht nur dorthin Führungen an, sondern steigt demnächst auch wieder hinauf auf den Dachboden. Seine nächste Führung ist für Samstag, 25. März, um 9 Uhr geplant. Anmeldungen unter 09621/47 55 20.