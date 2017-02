Die Decker-Schülerinnen Anna Beck und Annika Luig aus der 6. Jahrgangsstufe haben sich im ersten Wettbewerbsteil von "Experimente antworten" erfolgreich mit Fragen rund um die molekulare Küche beschäftigt. Während des Fachunterrichts in "Natur und Technik" bei Studienrätin Katharina Gadomski wurden die Mädchen laut einer Pressemitteilung auf den Wettbewerb aufmerksam und konnten sich gleich für eine Teilnahme begeistern.

Die beiden Gymnasiastinnen der Klasse 6a stellten verschieden große Sirup-Kugeln her, wie sie zum Beispiel in dem Trend-Getränk Bubble-Tea zu finden sind. Sie untersuchten auch, welche Auswirkungen der Calcium-Ionen-Gehalt von Mineralwasser auf die Polymerisation des Natriumalginats hat. Die Ergebnisse der Experimente wurden von den Mädchen in Bild- und Textform dokumentiert und eingesendet. Für die erfolgreiche Teilnahme an dem dreimal pro Schuljahr stattfindenden Wettbewerb erhielten Anna Beck und Annika Luig, die als Team antraten, eine Urkunde, die ihnen Oberstudiendirektor Günter Jehl mit seinen Glückwünschen überreichte. Der Schulleiter würdigte das Engagement der Mädchen - und die beiden sind schon gespannt, wann es in die nächste Runde geht.Der Wettbewerb richtet sich an die Jahrgangsstufen 5 bis 8 und soll die Freude am naturwissenschaftlichen Arbeiten bei Kindern und Jugendlichen fördern, indem sie zu spannenden Experimenten motiviert werden, die zu Hause mit Alltagsgegenständen gemacht werden können.