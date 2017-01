Die Stadt hat sich bekanntlich ein neues Logo verpasst und dafür eine Agentur beauftragt. An den Dr.-Johanna-Decker-Schulen machen das die jungen Frauen selbst. Internet-Auftritt inklusive.

Amberg. Das Projekt-Seminar Kunst stellte unter der Leitung von Diplom-Designerin Gerti Räß seine in drei Gruppen erstellten Entwürfe für das Erscheinungsbild der Dr.-Johanna-Decker-Schulen vor. Dabei wurden laut einer Pressemitteilung auch Vorstellungen aller Schülerinnen mit einbezogen, die einige Wochen lang Anregungen und Wünsche in eine Urne werfen konnten.Alle drei Teams entwarfen ein Logo für die Schule, dazu einen Internet-Auftritt sowie schulische Gebrauchsgegenstände wie Blöcke, Taschen und Ähnliches, worauf sich die Elemente der neuen Corporate Identity anbringen ließen. Als erste präsentierte die Gruppe "Deutsch" ihren Entwurf. Yana Höpfner, Alina Schipke, Teresa Schwab, Lena Strobl und Vera Strobl hatten als wichtiges Design-Element den Schattenriss eines Mädchenkopfs gewählt und als Symbol für die geistige Aktivität eine Gruppe von unterschiedlichen Zahnrädchen, die im Kopf ineinandergreifen. Das Logo erscheint auch auf dem von den Schülerinnen entworfenen Internet-Auftritt.Die zweite Gruppe (Elena Dittrich, Julia Eichelmann, Anna Eimer, Maria Schütz und Anna-Lena Zwerenz) hatte sich mit "Leichter Sprache" befasst, einer Variante des Deutschen, die besonders verständlich sein soll. Zur Vorbereitung auf die Aufgabe, Infos über die Schule barrierefrei zu gestalten, hatte sich das Projekt-Seminar mit Monika Ehrenreich von der Organisation Wundernetz getroffen. Im dritten Team arbeiteten Kristina Imamura, Nicole Reinwald und Verena Schmid an einer englischsprachigen Variante, um damit internationale Besucher und Schülerinnen anzusprechen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Für das Logo wählte diese Gruppe die Form des Pfortenfensters als visuellen Ideengeber für den Umriss, der sich aus keltischen Schriftzeichen zusammensetzt. Grundsätzliche Anregungen für die Gestaltung und zum Thema Design im Allgemeinen hatte sich das Projekt-Seminar bei einer Exkursion nach Weimar geholt. Auf dieser Studienfahrt gewannen die Schülerinnen Einblicke in die Arbeit des Bauhauses und lernten auch die wesentlichen Goethe- und Schiller-Gedenkstätten kennen. Das Bauhaus-Museum wurde besucht. Zudem machten die Seminar-Teilnehmerinnen bei einem Workshop "Weimar kreativ" mit, der mit einer Führung verknüpft war.