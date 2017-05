Etliche Straßenzüge hatte die Pest in den Jahren 1633 und 1634 in Amberg bereits leergefegt. Als jede menschliche Hilfe versagte, legten die Amberger in ihrer Verzweiflung ein Pestgelübde ab, das erhört wurde. Seit diesem Jahr pilgern die Gläubigen aus dem gesamten Stadtgebiet zum Gnadenbild der Mutter Gottes auf den Berg. Auch heuer beteiligten sich wieder Hunderte aus den Pfarreien St. Georg, St. Martin, St. Michael, Hl. Dreifaltigkeit, Hl. Familie und St. Konrad. Mit Fahnenabordnungen zogen sie im Sternenmarsch hinauf auf den Berg, um dort mit einem Gottesdienst die Wallfahrersaison 2017 zu eröffnen. Die Gestaltung lag in den Händen der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit. Die Gläubigen, teils bereits im hohen Alter, boten bei der Votivprozession ein beeindruckendes Bild. Pfarrer Ludwig Gradl (Pfarrei Dreifaltigkeit) sagte, dass die Gläubigen ein starkes Zeichen gesetzt hätten. Sie führten damit die jahrhundertelange Tradition fort. In seiner Predigt erinnerte Ludwig Gradl daran, dass der verstorbene Stadtpfarrer Franz Meiler noch im vergangenen Jahr die Gestaltung dieser Wallfahrermesse übernommen hatte. Der Geistliche machte bewusst, dass ein Mensch auch nach dem Tod in seiner Familie lebendig bleibe: "Nicht nur der Pfarrfamilie St. Martin, sondern allen Pfarrfamilien aus Amberg bleibt er als guter Hirte im Gedächtnis." Gradl legte den Gläubigen den Rosenkranz als großes Friedensgebet ans Herz und beendete seine Predigt mit dem Ruf: "Maria, Königin des Friedens, bitte für uns!" Bild: ads