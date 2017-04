Die Amberger Band Regionalliga gibt es seit 17 Jahren. Ursprünglich machten die Jungs um Frontmann Volker Mehringer Rockmusik mit deutschen Texten. Sie teilten im Laufe der Geschichte die Bühne mit Bands wie Clueso, Banana Fishbones oder Fiddlers Green.

Seit 2011 ist Regionalliga, zu der Lukas Raab (Gitarre, Gesang), Christian Stöcklmeier (Gitarre, Gesang, Percussion) und Simon Sattes (Bass, Gesang) gehören, unplugged unterwegs. Jetzt gibt es frisch gepresst die passende CD dazu. Präsentiert werden darauf zehn Songs, die man zum Teil schon in der lauteren Version kennt, darunter "Hausmeister", "Steh auf" oder "Vielleicht". Aber auch neue Nummern gibt's auf der Scheibe zu entdecken. Sie wurde aufgenommen und gemischt im Kickstreet Studio (Musikomm). Unterstützt wurde die Musiker bei zwei Songs mit dem Cajon von Tobias Stöcklmeier sowie mit Geige und Bratsche von Sophie Meier-Rastl.Hören kann man die Lieder live beim Release-Gig am Montag, 1. Mai, im Café Baroco am Schweinchenbrunnen. Geöffnet wird um 14 Uhr, Konzertbeginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.