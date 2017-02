Die fünf Musikanten sind heiß auf den Abend: Zum mittlerweile zwölften Mal steht die Band Quertreiber bei der Hexennacht wieder auf der Bühne unter dem Rathausbalkon. Bassist Florian Meier (31) und seine Kollegen haben sich für "einen der schönsten Auftritte des Jahres" präpariert.

Meier: Wir haben uns am vergangenen Samstag beim Sportlerball in Vilseck schon mal warmgespielt. Auf der Bühne wird es aber tatsächlich eisig kalt, deswegen ziehen wir uns warme Unterwäsche an. Davor noch ein halbe Bier und dann passt das.Extra-Proben gab es nicht. Wir stecken ja bereits voll in der Faschingssaison und sind daher eingespielt.Eigentlich nicht. Was immer noch ganz gut läuft ist "Hulapalu" von Andreas Gabalier oder "Ham kumst" von Seiler und Speer. Ja, die haben da noch ein Lied namens "I wü ned". Das hat vielleicht das Zeug zum Faschingshit.Punkt 23 Uhr muss Schluss sein. Uns ist noch einmal eingebleut worden, dass wir das strikt einhalten müssen. Es wird also keine Zugabe geben.Es wird tatsächlich gleich im Anschluss abgebaut. Aber wenn wir dann fertig sind, dann stürzen wir uns selber in den Kneipen ins Getümmel - allerdings ohne Instrumente.