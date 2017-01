Die singenden Kaminkehrer

"Horch, was kommt von draußen rein" oder "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach": Kaminkehrer können auch anders. Das bewies jetzt der Chor der Innung Oberpfalz, als er im Wallmenich-Haus ein spätes Neujahrskonzert gab und die Senioren, die Heimleitung und das Pflegepersonal musikalisch mit Glück- und Segenswünschen überschüttete. Den älteren Herrschaften gefiel das sehr gut. Sie ließen sich von den bekannten und beliebten Volksliedern schnell zum Mitsingen und Mitschunkeln animieren und stießen mit den Glücksboten mit einem Gläschen Sekt auf ein gutes 2017 an.