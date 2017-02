Der Valentinstag ist gleichzeitig auch der Namenstag des Hl. Valentin von Terni. "Ich bin aber nicht der Heilige", stellt Valentin (4) aus Amberg gleich von vornherein klar, als er um einen Fototermin gebeten wird. Das Interesse des kleinen Mannes für den 14. Februar ist trotzdem geweckt. "So geht doch der Valentinstag nicht", sagt der Bub ungläubig und mit einer kleinen Spur Abscheu, als ihm gesagt wird, dass man sich an diesem Tag Bussis gibt.

Die Idee, sich Geschenke zu machen, gefällt ihm schon besser. Geküsst wird höchstens seine Schwester Victoria (fünf Monate) und natürlich die Mama. Sie findet, dass der Name, der übersetzt "der Starke" bedeutet, hervorragend zu ihrem Buben passt. "Er hat sich als Frühgeburt ins Leben gekämpft." Und ein sympathischer Arbeitskollege, der mittlerweile verstorben ist, hieß so, weshalb sie mit dem Namen nur Positives verbinde.Insgesamt gibt es in Amberg 19 Einwohner, die Valentin gerufen werden. Bei 40 steht der Name im Ausweis an zweiter oder dritter Stelle. In der Statistik kommen im Vergleich mehr weibliche Vertreter vor: 86 Bürgerinnen heißen Valentina, 95 tragen den Namen in der Namenskette. 2016 wurde ein Valentin geboren, keine Valentina. Am Valentinstag, so will es der kommerzielle Brauch, schenkt man nicht nur Valentins Aufmerksamkeiten, sondern allen, die geliebt und gemocht werden.