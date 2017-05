Beim Landkreislauf ist die Skivereinigung traditionell unter den schnellsten Teams zu finden. Doch wie der Name schon sagt: Die Mitglieder fahren auch Ski. Jetzt wurden die Meister im Langlauf geehrt.

Vorsitzende Eveline Süß nutzte laut einer Pressemitteilung die Winterabschlussfeier im Altmannshofer Gasthaus Kopf, um die besten Skilangläufer des Vereins zu ehren. Richard Kellner, der die Ski-Nordisch-Abteilung leitet, ging ebenfalls auf die Meisterschaften ein, die im Langlaufzentrum am Rotbühlsender ausgetragen worden waren.Besonders hob Kellner die Leistungen der Brüder Lukas und Tobias Loos hervor, die auch bei anderen Skilanglaufwettbewerben erste Plätze in den Schülerklassen errangen. Ihre Mutter Ulrike darf sich heuer Vereinsmeisterin in der Klasse Damen D 41 nennen, der schnellste männliche Langläufer und damit Vereinsmeister 2017 in der Klasse Herren H 51 ist Peter Schuller.Nach einem Rückblick auf die Aktivitäten der Wintersaison mit Skigymnastik, Basar, Fahrten, Schneeschuh- und Skilanglaufwanderung berichtete Eveline Süß auch von ihrem erfolgreichen Abschluss der Vereinsmanager-C-Ausbildung, die sie beim Landessportverband absolviert hatte.Vielfältig seien die Themen des Lehrgangs in der Sportschule Oberhaching gewesen. Neben Vereinsrecht, Steuern, Buchhaltung und Verwaltung standen Planung, Organisation, Mitarbeiterführung, Selbstmanagement und einiges mehr auf dem Stundenplan. Laut Süß "wertvolle Informationen für die Vereinsarbeit".