Amberg/Nürnberg. Die Vilspiraten haben die Sensation verpasst. Im Finale der 2. Nordbayerischen Hockeyliga kassierten sie in Nürnberg eine 2:6-Niederlage gegen das Team der Uni Bayreuth und verpassten den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Ein individueller Fehler in der Abwehr bescherte der Uni den 1:0-Führungstreffer in der 19. Minute. Geschockt vom ersten Gegentor, mussten die Amberger nur wenige Sekunden später das 0:2 hinnehmen. So hatten sich die Vilspiraten das erste Drittel nicht vorgestellt.Zwei Minuten nach Wiederbeginn sorgte ein erneuter Fehler für das Bayreuther 3:0. In der 25. Minute jubelten die Amberger zum ersten Mal: Tom Mildner verkürzte auf 1:3. Doch die Bayreuther wurden nicht schwächer. Im Gegenteil. In der 36. Minute stellten sie den Drei-Tore-Vorsprung wieder her - es stand 4:1. Im letzten Drittel folgte dann auch noch das 5:1.Amberg war geschlagen, gab sich aber nicht auf. Erneut war es Tom Mildner, der den Gästekeeper überwinden konnte - 2:5. Doch die Favoriten aus Bayreuth ließen nichts mehr anbrennen und schraubten das Ergebnis in der Endphase auf aus ihrer Sicht 6:2. Das Spiel war gelaufen.