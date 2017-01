Neubernricht. Das herrliche und sonnige Winterwetter lockte auch die Eisstockschützen auf die inzwischen gefrorenen Weiher um Amberg - wie hier auf den Fürstenweiher bei Neubernricht. Gleich drei Stöcke lagen in dieser Szene nahe am Ziel, das in der Fachsprache Daube heißt. Doch bei diesem sportlichen Stelldichein wurde kein Maßband benötigt. Wichtiger bei dieser Seniorentruppe waren in erster Linie das Ratschen und der Aufenthalt in der frischen Luft. Bild: Eduard Hanauer