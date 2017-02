Der Fasching steuert immer mehr auf seinen Höhepunkt zu. Das lässt sich bei einem Blick auf den Terminplan zweifelsfrei erkennen. Am Sonntag steigt der Kinderfasching der Narrhalla Rot-Gelb im ACC, und schon in zwölf Tagen treiben die Hexen auf dem Amberger Marktplatz erneut ihr Unwesen, bevor am Aschermittwoch, 1. März, der Spuk wieder vorbei ist.

Bis dahin werden auch diese Krapfen verzehrt sein, die etwas ganz Besonderes sind. Nicht nur wegen ihres Geschmacks: Mit Gesicht gibt es sie nur während der fünften Jahreszeit. Die Bäckerei Nußstein war so freundlich und hat im Auftrag der Amberger und Sulzbach-Rosenberger Zeitung für dieses Foto mehrere Exemplare produziert, die Appetit auf die närrische Zeit machen.