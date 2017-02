Klaus Eichenseer ist gelampelt. Das kostet extra. Er hat nicht die erforderliche Zahl von Stichen gemacht. Woher der Name kommt? Das weiß keiner am Kartentisch. Aber bei einem sind sie sich sicher: Gelampelt wird nur bei der Feuerwehr Karmensölden.

Aus Spaß an der Freud'

Das Ziel: Viele Stiche

Munteres Cent-Schieben

Lieber nicht künstlerisch

Wenn man mal drei Euro verliert, ist das schon viel. Herbert Rath

Lampeln ist einfacher als Schafkopf. Josef Götz kann beides

Früher gab's noch ein Lampelschwein. Georg Erras

Das grobe Spielprinzip Gelampelt wird mit einem langen Schafkopf-Blatt - also mit bayerischen Spielkarten, mit den Werten 7 bis As: Vier Spieler, 32 Karten. Letztere werden gleichmäßig verteilt, also acht für jeden.



Der Abheber sieht beim Blick unter den Stapel, welche Farbe Trumpf ist - Trumpf sticht, heißt auch beim Lampeln die Devise. Ebenso wie alle Asse und der "Belle", der Schelln-Siebener. Wird eine Farbe gespielt, müssen die anderen "zugeben", also Karten gleicher Farbe spielen. Wenn sie die nicht haben, dürfen sie einen Trumpf zücken - und den Stich machen. Wenn nicht noch ein Folgespieler nachlegt.



Die Runde endet, wenn alle Karten ausgespielt sind: Dann wird das eingesetzte Geld in der Tischmitte aufgeteilt - für jeden Stich gibt es ein Achtel der Summe. (eik)

Schäflohe. Die Männer, die an diesem Montagabend im Gerätehaus in Schäflohe miteinander karteln, gehen sogar noch einen Schritt weiter: Lampeln ist oberpfalzweit einmalig bei der Feuerwehr Karmensölden.Normalerweise spielen sie hier nur so, aus Spaß an der Freud' und an der Geselligkeit. Aber einmal im Jahr, immer zur Fastenzeit, geht's um mehr. Beim Preislampeln kann man Sachpreise und Gutscheine ergattern, wenn man ordentlich Stiche macht und entsprechend viele Punkte zusammenbekommt.Die kleine Notiz in der Amberger Zeitung, die diesen speziellen Wettbewerb (diesmal am Freitag, 17. März) ankündigt, hat Neugier geweckt: Worum geht es, wenn die Karmensöldener die Karten mischen? Die Feuerwehrler, die sich an diesem Abend in ihrem Gerätehaus in Schäflohe treffen, tun sich bei der Antwort zunächst ein bisschen schwer.Einer bringt das Watten zur Sprache, ein anderer winkt sofort ab - damit habe dieses Spiel nichts zu tun. Vielleicht eher etwas zwischen Tarock, mit einem Hauch von Schafkopf und einem "verlängerten Zwick", lautet das Fazit der Runde. Aha. Das hilft dem Nicht-Eingeweihten auch nicht weiter.Aber schon beim ersten Blick in die Vierer-Runde am Kartentisch wird klar: Es geht darum, möglichst viele Stiche zu machen. Und das, versichern die Experten, gelinge hier viel leichter als beim Schafkopfen.Heute lampeln - wie so oft - nur Männer. Aber es gibt auch ein paar Frauen im Ort, die das Spiel beherrschen. Die Kartler wissen, wovon sie sprechen: Alle können auch Schafkopf, aber eigentlich lampeln sie lieber. Warum? "Man spielt alleine", begründet Josef Götz die Vorliebe. Und dementsprechend gewinnt oder verliert jeder auch alleine - muss sich also nur über sich selbst ärgern. Und nicht darüber, dass der Partner einen todsicheren Stich vergeigt hat.Stattdessen entscheidet jeder für sich, ober er die Runde mitspielt, lieber passt ("sich legt"), weil er schlechte Karten bekommen hat, oder ob er trotzdem ganz frech mitgeht - und dafür vielleicht Lehrgeld zahlt. Lampeln hat in diesem Punkt auch ein bisschen was von Pokern. Beim Schafkopfen sei etwas mehr Können gefragt, meint Herbert Rath, der heute nur zuschaut, aber eigentlich schon mitspielt, seit er als junger Bursch zur Feuerwehr gekommen ist. Klar, dass inzwischen auch sein Sohn dabei ist - bei der Löschtruppe und beim Lampeln. Bei Letzterem brauche man vielleicht etwas mehr Glück, erklärt Rath Senior noch einen Unterschied zum Schafkopfen. "Aber Lampeln ist einfacher."Das stimmt - wenn auch Sache mit dem Geld für den Neuling anfangs ein bisschen verwirrend ist. Wer setzt wann wie viel? Die Profis schieben die Cents munter auf dem Tisch hin und her, und verteilen das Geld, wenn die Stiche gezählt sind. "Früher gab's noch ein Lampelschwein", erinnert sich Georg Erras, "das ist in meiner Jugend noch geschlachtet worden". Eine Art Trinkkasse für die Kartler. Heute behält jeder seinen Gewinn - oder muss mit seinem Verlust leben. Halb so wild, winkt Herbert Rath ab. "Wenn's mal drei Euro sind, ist es schon viel." Josef Götz hat allerdings auch eine andere Erfahrung gemacht und "mal 13 Euro an einem Abend verloren".Manchmal läuft's eben nicht. Das kann aber auch an den Karten liegen: Die Karmensöldener spielen heute mit den Amberger Künstler-Schafkopf-Blatt mit lokalen Motiven - und sind gar nicht glücklich damit. Die Sauen seien da einfach zu schlecht zu erkennen, klagen die vier. Glücklicherweise organisiert einer der FFW-Kameraden schnell ein neues Standard-Kartendeck. Das ist zwar nicht künstlerisch gestaltet. Aber man erkennt die Schellnsau auf Anhieb.