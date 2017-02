Selbst wenn in diesem Jahr wenig normale Einsätze für die Feuerwehr Karmensölden anfallen sollten, stressig verspricht 2017 schon jetzt zu werden. Am letzten Mai-Wochenende steht die 125-Jahr-Feier auf dem Programm.

Fast jede Woche Übungen

Energiesparen angesagt

125-Jahr-Feier vom 26. bis 28. Mai Die 125-Jahr-Feier beginnt laut Manfred Rath, dem Leiter des Festausschusses, am Freitag, 26. Mai, mit einem Jugendabend und dem Auftritt der Band SaKrisch. Weiter geht es mit einem Festabend am Samstag, 27. Mai. Es spielt der Musikverein Haselmühl. Der Heimat- und Kulturverein aus Ammerthal trägt laut Rath mit einem Theaterstück zur Unterhaltung bei. Am Sonntag, 28. Mai, zelebriert Pfarrer Dominik Mitterer einen Gottesdienst an der Kapelle in Fiederhof, dann zieht der Festzug zum Gerätehaus, wo die Feuerwehr Karmen-sölden eine reichhaltige Speisekarte bereithalte. Für den Nachmittag seien Vorführungen der Feuerwehr Amberg vorgesehen. Ab dem späten Nachmittag sorge die "Spritzenhausmusik" für Unterhaltung. (gfr)

Schäflohe. (gfr) Bei der Jahreshauptversammlung im Schäfloher Gerätehaus atmete Kommandant Herbert Rath auf. Nach einem einsatzreichen Jahr 2015 habe sich die Summe der Alarmierungen 2016 wieder normalisiert. Im März wurden die Aktiven zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Speckmannshof und Fuchsstein gerufen, weil sich ein Pkw überschlagen hatte. Ein tödlicher Crash musste im Mai auf der Bundesstraße 85 zwischen Schäflohe und Karmensölden registriert werden. Ein Motorradfahrer war mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Erst gegen Mitternacht sei dieser Einsatz beendet gewesen.Bei zwei Zimmerbränden musste die Wehr Mitte August eingreifen. Einmal sei die Zubereitung eines Abendessens gründlich schiefgelaufen, das andere Mal habe ein Ethanol-Ofen die Wohnung vollkommen verraucht. Weitere Aufgaben waren die Verkehrssicherung beim Halbmarathon und der Running Night sowie die Sicherheitswache beim Flugtag. Fast jede Woche seien Übungen angesetzt gewesen. Zudem hätten die Maschinisten mit dem Feuerwehrführerschein nun die Erlaubnis, auch schwereres Gerät lenken zu dürfen. Der Nachwuchs habe sich am Ausbildungsdienst aller Amberger Jugendfeuerwehren beteiligt, außerdem zusammen mit den Poppenrichter Gleichaltrigen den Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens und die Suche nach vermissten Personen geübt. Einen etwas anderen Einsatz hatte die Karmensöldener Jugend auf der Gokart-Bahn in Wackersdorf. Hier ging es um die Geselligkeit. Die Jugendlichen bestanden laut Herbert Rath den Wissenstest und sammelten im Oktober wieder fleißig Alteisen. Zudem wurde eine Wärmebildkamera angeschafft.Vor größeren Bränden sei Amberg im Vorjahr verschont geblieben, sagte Stadtbrandrat Bernhard Strobl. Die Zahl der Notfall-Türöffnungen hätte sich 2016 bei etwa 100 Einsätzen eingependelt. Mittlerweile habe sich der Digitalfunk auch gut eingespielt. Funklöcher gebe es fast nicht. Die Wärmebildkamera für Karmensölden sei über Fördermittel und aus dem Budget der Feuerwehr Amberg finanziert worden. Die Renovierung des Gerätehauses in Schäflohe habe nicht nur zu einem schöneren Gebäude geführt, die neuen Fenster sparten auch Energie ein. Der Faschingsball der Amberger Feuerwehr-Kollegen steigt laut Strobl am Freitag, 24. Februar. Dazu seien auch die Ortsteilfeuerwehren eingeladen.Pfarrer Dominik Mitterer hoffte bei dem Treffen, dass alle Einsätze unfallfrei verlaufen. Bürgermeister Martin Preuß übermittelte die Grüße des Oberbürgermeisters. Das von der Stadt für die Renovierung des Gerätehauses zur Verfügung gestellte Geld sei offensichtlich sinnvoll verwendet worden. Auch Stadtrat Norbert Wasner meinte, die Mittel seien gut angelegt. Nun könne sich die Feuerwehr beim Jubiläum im Mai sehen lassen.