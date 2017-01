Raigering. Der Frauenbund Aschach-Raigering hat auch 2017 wieder viel vor. Bei der Mitgliederversammlung präsentierte Vorsitzende Anneliese Bauer das Programm für Frühjahr und Sommer. Sie machte zu Beginn Lust auf den bevorstehenden Fasching. In den vergangenen Jahren habe sich der maskierte Rosenmontagsbrunch etabliert. Er wird deswegen auch wieder angeboten.

Auf dem Jakobsweg

Gespendet und geehrt

Am Freitag, 3. März, steht in der Georgskirche die Teilnahme am Weltgebetstag auf dem Plan. Hingewiesen wird auf die Nöte der Frauen auf den Philippinen. Der Frauenbund gestaltet den Kreuzweg am Mittwoch, 22. März, in St. Josef. Für Mittwoch, 29. März, wird zum Palmbüschelbinden eingeladen. Verkauf ist am Wochenende danach (25./26. März) vor den Messen in Raigering und Aschach.Die Fahrt zum Glaubensseminar nach Johannisthal findet am Mittwoch, 5. April, statt. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 26. April, berichtet Mitglied Maria Meyer per Dia-Vortrag über ihre Erfahrungen, die sie auf dem Jakobsweg gemacht hat. Wie gewohnt bietet der Frauenbund beim Pfarrfest am Sonntag, 7. Mai, Kaffee und Kuchen an. Am Mittwoch, 10. Mai, ist Muttertagsfahrt, die erst nach Kümmersbuch bei Hahnbach zu einer Mühlenbesichtigung führt. Anschließend gestalten die Frauen eine Mai-Andacht in der Kapelle am Laubhof und nehmen dort auch eine Brotzeit ein.Die Kirche in Paulsdorf ist am Mittwoch, 17. Mai, Schauplatz einer Mai-Andacht mit anschließender Einkehr im Landgasthof Aschenbrenner. Eine Studienfahrt nach Augsburg ist für Mittwoch, 21. Juni, vorgesehen. Für Dienstag, 27. Mai, ruft der Diözesanverband Regensburg zu einer Wallfahrt auf den Mariahilfberg auf.Der Frauenbund Aschach-Raigering beteiligt sich an der Fronleichnamsprozession im Stadtteil sowie an den Bergfesten in Amberg und der näheren Umgebung. Zum Abschluss des Sommerprogramms werden am Montag, 14. August, bei der Vorsitzendem Kräuterbüschel gebunden. Zu allen Veranstaltungen und Fahrten sind auch Gäste willkommen.Nach einer Stärkung am Büfett feierten die Mitglieder am Abend eine Messe in St. Josef, bevor am Abend Markus Wiesgickl über "Stressbewältigung im Alltag" referierte.Bereits vor Weihnachten hatte der Frauenbund Hildegard Strom für 20 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Zudem übergab Anneliese Bauer an Pfarrer Eduard Kroher 200 Euro sowie weitere 100 Euro für besondere Leistungen zum Wohle der Pfarrei. Doris Luber, Leiterin der Zwergenstube, erhielt ebenfalls 100 Euro.