Karmensölden. Die Preisverteilung für das Weihnachtsschießen der Schützengesellschaft Freischütz Karmensölden nutzte Schützenmeister Stephan Brem auch dazu, verdienten Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement zu danken und mit Ehrenzeichen des Oberpfälzer Schützenbundes (OSB) auszuzeichnen.

Die Verdienstauszeichnung erhielt Volker Meitzel, die silberne Verdienstnadel bekamen Inge Häusler und Terry Chittick. Das goldene Ehrenzeichen des OSB ging an diesem Abend an Rudolf Drechsler, Sandro Erras, Nina Gräml, Karin Kellner, Gisela Meier, Rudolf Metschl, Stefan Neubauer und Johanna Weizer.Das Weihnachtsschießen gewann Günter Winter, gefolgt von Angelika Meitzel und Georg Biehler. Ergebnisse Schützenklasse - Meister: 1. Karina Hartmann (102 Ringe); 2. Nina Gräml (101,3), 3. Klaus Tuchbreiter (101,2). Glück: 1. Nina Gräml (9,2-Teiler), 2. Karina Hartmann (20,0), 3. Sabrina Meier (23,7). Senioren (aufgelegt) - Meister: 1. Walter Graml (106,1 Ringe), 2. Günter Winter (105,4), 3. Andreas Pickel (104,9). Glück: 1. Stephan Brem (11,7-Teiler), 2. Walter Graml (14,0), 3. Andreas Pickel (15,0). Luftpistole - Meister: 1. Raimund Roth (96,6 Ringe), 2. Joachim Nitsche (90,7), 3. Rudolf Mötschl (87,7). Glück: 1. Raimund Roth (84,8-Teiler), 2. Rudolf Mötschl (178,9), 3. Joachim Nitsche (666,0). Die Jahreshauptversammlung von Freischütz Karmensölden beginnt am Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Schützenhaus. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Schützenmeisters, Schießleiters sowie der Jugend- und Damenleitung. Außerdem werden verdiente und langjährige Mitglieder geehrt. Zudem wird turnusgemäß der Vorstand gewählt.