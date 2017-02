Winterstarre im Ehrenamt gibt es nicht. Die Freiwilligenagentur der Stadt sucht immer Unterstützung. "Laufend gehen im Koordinierungszentrum Anfragen von Organisationen ein, die sich über Helfer freuen", teilt Thomas Graml von der Pressestelle der Stadt dazu mit. Aktuell benötigen die Besuchsdienste der Diakonie und der Freiwilligenagentur selbst Unterstützung. Beispielsweise wäre eine Dame dankbar für eine Einkaufshilfe. Zwei weitere Personen würden sich einmal wöchentliche über Gesellschaft freuen.

Gesucht werden zudem Helfer für die Kinderbetreuung im Asyl-Erstaufnahmezentrum (ehemaliges Bundeswehrkrankenhaus). Ein bis zwei Deutschkurse sollen dort angeboten werden. Willkommen sind laut Graml zudem weitere Flüchtlingspaten. Außerdem würden sich unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, die in Wohngruppen leben, über Helfer beim Lernen freuen. Neben der Unterstützung bei Hausaufgaben genieße dabei die gemeinsame Freizeitgestaltung einen wichtigen Stellenwert."Diese und viele andere Einsatzfelder stehen derzeit zur Verfügung", schreibt Graml. Freiwilligenagentur berate Interessenten in einem ausführlichen Gespräch über weitere mögliche Einsätze. Catherine Dill und Rainer Stegmann von der Freiwilligenagentur (Spitalgraben 3, ehemals Radio Ramasuri) freuen sich über eine Kontaktaufnahme jeden Mittwoch und Donnerstag von 10.30 bis 13 Uhr. Die Einrichtung ist in dieser Zeit telefonisch unter 10-352 erreichbar. E-Mails können an die Adresse engagiert@amberg.de gesendet werden, die Internetadresse heißt www.engagiert.amberg.de.