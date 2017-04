Die Mitglieder von Kontakt, dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsklub, erlebten auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr einen Sonntag der ganz besonderen Art. Einer Einladung folgend, machten sich 30 Frauen und Männer auf den Weg in die Training Area. Bei reichlich Essen und Getränken kam im Kreise der amerikanischen Gastgeber eine ausgelassen gute Stimmung auf, die bis in die frühen Nachmittagsstunden andauerte. Anschließend wurde die Einladung zu einer kurzen Besichtigungsfahrt durch den Truppenübungsplatz angenommen. Dabei stellten die Amberger mit ihrem Vorsitzenden Hans Moser fest, dass in den vergangenen Jahren viel zum Wohl der Soldaten investiert worden ist - zum Beispiel in ein Fitness-Center sowie eine Spiel- und Turnhalle mit angeschlossenem Freigelände. Bild: ads