Alles, was an diesem Morgen wichtig ist. Aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen muss heute in der Oberpfalz verbreitet mit Glatteis gerechnet werden.

In der Oberpfalz gab es Rutschunfälle. "Vor allem auf Nebenstraßen und wo der Streudienst noch nicht gefahren ist", sagte ein Polizeisprecher. Derwarnt in Nord- und Ostbayern für Donnerstag vor "unwetterartigem Glatteis". Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Der Wetterdienst rät: "Vermeiden Sie Autofahrten und bleiben Sie wenn möglich im Haus."In den Landkreisen Tirschenreuth, Cham und Wunsiedel fällt wegen des Glatteises der Unterricht in allen Schulen aus. In Amberg und Nabburg gibt es Behinderungen bei den Bussen. Das Glatteis kann noch den ganzen Vormittag über auftreten, erst ab Mittag ist eine Entspannung in Sicht. Auch in der kommenden Nacht gibt es wieder leichten Frost, so dass auch morgen Vormittag glatte Straßen und Gehwege möglich sind.