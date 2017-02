Mit der Hauptversammlung begann die 1434 gegründete Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft ihr neues Vereinsjahr. Im Mittelpunkt standen Berichte, Wahlen und Ehrungen treuer Mitglieder.

Finanzielle Kraftakte

Jubilar Werner Kestel

Wahlen Bei den Neuwahlen der Feuerschützengesellschaft wurde Schützenmeister Peter Hüttner in seinem Amt bestätigt. Reiner Fojt bleibt Schatzmeister. Im Gesellschaftsausschuss sind künftig Stefan Scherber, Alois Dittrich, Helmut Lindner, Regina Feuerer und Hans Tischner tätig. (lj)

Ehrungen Mit Schützenmeister Peter Hüttner zeichnete Präsident Hanns-Peter Oechsner verdiente Mitglieder aus: Die Ehrennadel der Feuerschützengesellschaft in Silber erhielten Hendrik Dittrich, Christian und Heinz Henky sowie Xaver Sack. Die Ehrennadel in Gold bekamen Oberbürgermeister und Schützenkommissar Michael Cerny, Ludwig Hirschmann und Dr. Dirk Schürfeld. (lj)

Amberg. (lj) In seinem Jahresrückblick ließ Schützenpräsident Hanns-Peter Oechsner die sportlichen und gesellschaftlichen Ereignisse Revue passieren. Erfreulich sei gewesen, dass sich an allen Veranstaltungen immer viele Schützen beteiligt hätten. Neben dem internen Sportbetrieb wurde es auch im vergangenen Jahr wieder anderen Gruppen ermöglicht, auf den FSG-Ständen zu schießen. An erster Stelle der Oberpfälzer Schützenbund, der jedes Jahr dort die bayerischen Meisterschaften im Großkaliberschießen austrägt. Zudem hatte das Amt für Landwirtschaft und Forsten die Gelegenheit, den praktischen Teil der Jägerprüfung anzubieten. Auch Sicherheitsfirmen waren für Schießübungen Gast.Eine besondere Ehre für den Verein sei seit 54 Jahren die Ausrichtung des Stadtratsschießens. Positiv ist laut Oechsner auch, dass die Zahl der Mitglieder ohne Werbemaßnahmen auf einen neuen Höchststand von über 470 angewachsen ist. Mit Stolz erfülle auch die Tatsache, dass die Feuerschützen seit 40 Jahren, abgesehen von der Olympia-Einrichtung in München, die größte Schießanlage Süddeutschlands haben, deren Versicherungswert an die drei Millionen Euro heranreicht und schuldenfrei finanziert worden ist. Besonders befriedigend sei zudem der Umstand, dass es nach langer Suche und vielen Verhandlungen gelungen ist, einen neuen Pächter für das Gasthaus zu finden, das für 19 000 Euro auf den neuesten Stand gebracht worden sei.Ein weiterer finanzieller Kraftakt steht laut Oechsner bevor, denn der Vorstand habe beschlossen, in der Luftgewehrhalle zehn elektronisch gesteuerte Stände zu installieren. Dabei handle es sich um eine Investition in einer Größenordnung von 30 000 Euro. Schatzmeister Reiner Fojt berichtete in diesem Zusammenhang von einer beruhigende Finanzsituation.Die Schützengesellschaft kann laut Sportleiter und Gauschützenmeister Heinrich Fraunholz auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei den Kugel-Disziplinen wurden 108 Starts bei der Gaumeisterschaft gemeldet. In den 35 verschiedenen Disziplinen erreichten die Schützen 32 Einzel- beziehungsweise Mannschaftstitel, 20 zweite und 16 dritte Plätze. Positiv beeinflussten vor allem die Altersklasse- und Seniorenschützen sowie die Bogenschützen diese Zahlen.Bei der bayerischen Meisterschaft gab es für die FSG 14 Landestitel. Den Sprung zur deutschen Meisterschaft schafften Dr. Dirk Schürfeld (drei Disziplinen) und Karl Platzer. In diesem Jahr haben sich 45 Schützen für die Gaumeisterschaft qualifiziert. Mit Mehrfach-Teilnahmen ergeben sich 132 Starts, das sind rund 25 Prozent aller Meldungen aus dem Schützengau Amberg. Der Bogensparte konnten bereits sechs Landesmeistertitel zugeordnet werden.Es folgte ein besonderer Programmpunkt: Ehrenmitglied Werner Kestel hatte zu seinem 90. Geburtstag eine Scheibe gestiftet. Mit dem Großkalibergewehr bemühten sich 55 Schützen, auf 100 Meter das beste Blattl zu erzielen, um einen der über 30 Preise zu gewinnen. In seiner Laudatio hob Schützenpräsident Oechsner hervor, dass Werner Kestel seit seinem Eintritt in den Verein (1952) über viele Jahre hinweg aktiv wirkte und wegen seines beständigen und zuverlässigen Einsatzes 1978 zum Ehrenmitglied ernannt wurde.Die Geburtstagsscheibe sicherte sich mit einem 1056-Teiler Ehrenmitglied Josef Lettl vor Wolfgang Meier (1216) und Georg Schneider mit einem 1318-Teiler.