Der zwölf Jahre alte Luis aus Sulzbach-Rosenberg hatte beim Fundsachenflohmarkt in der Eishalle das außergewöhnlichste Stück ergattert: eine Drohne. Sie soll als Ersatzteillager für die Drohne seines großen Bruders dienen.

Mit Mutter Melanie und Papa Benjamin war der Bub am Samstagvormittag gemeinsam mit Hunderten anderen Schnäppchenjägern gekommen, um das zu kaufen, was andere in der Stadt verloren und nie wieder beim Fundamt abgeholt hatten. Leiter Hans-Georg Schrüfer stand am Eingang des Marktes und kontrollierte jeden, der die Halle verlassen wollte, ob auch der Preis bezahlt wurde: Fahrräder für fünf Euro, Mützen für 50 Cent, Ringe für zwei Euro. "Wir machen aber nicht das große Geschäft. Der Erlös wird gespendet", informierte Schrüfer. Zum sechsten Mal fand die Veranstaltung heuer in der Eishalle statt. Zuvor ging sie fünfmal im Innenhof des Rathauses über die Bühne. Der Ortswechsel war erforderlich geworden, weil jedes Jahr immer mehr Besucher zum Fundsachenflohmarkt kamen.