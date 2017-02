Erasmus+ ist das Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union. In Amberg macht nicht nur das Max-Reger-Gymnasium mit, sondern auch das GMG, dessen Schüler deswegen in Spanien waren.

Amberg. Während sich das MRG an dem Projekt "Notes of Europe" beteiligt, macht das GMG bei "The Voice of Young Europe" mit. Als sich die elf Gregor-Mendel-Gymnasiasten mit Lehrerin Madlen Raub auf den Weg gemacht hatten, war noch nicht klar, welchen Verlauf der Hinflug nehmen würde. Gegen den Nebel in Amsterdam, dem Zwischenstopp, konnte laut einer Pressemitteilung niemand etwas unternehmen. Er zwang zu einer nicht eingeplanten Nacht in den Niederlanden. Darauf hätten die Amberger jedoch gerne verzichtet, da sie die Auftaktveranstaltung des Projektes verpassten. So begann das Erasmus+-Treffen in Terrassa (Provinz Barcelona) ohne Beteiligung des Amberger Gymnasiums.Wie bereits bei den vorangegangen Zusammenkünften stand das Debattieren mit Gleichaltrigen aus verschiedenen europäischen Staaten (dieses Mal aus Rumänien, Spanien, Schottland und Deutschland) im Mittelpunkt. Trotz der Verspätung konnte die Gruppe aus dem Gregor-Mendel-Gymnasium an allen vier angebotenen Workshops teilnehmen. Drei davon gingen ums Debattieren und Europa. Der von den Schülern am meisten genossene hatte damit nichts zu tun: Sie lernten, wie man Menschentürme baut - ein Zeitvertreib mit Tradition in Katalonien. Der Rest der Woche war den Workshops und dem kulturellen Begleitprogramm gewidmet: Ein Besuch von Barcelona durfte ebenso wenig fehlen wie Shopping und Disco-Besuch.