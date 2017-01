Ein Höhepunkt der Gesundheitswoche der Grund- und Mittelschule Ammersricht war der Sponsorenlauf, bei dem die Kinder und Jugendlichen aus Ammersricht und von der Willmannschule fast 2500 Runden ums Schulhaus schafften. Der Gesamterlös betrug knapp 2300 Euro, von dem nun die Hälfte in Form eines Spendenschecks an den Förderverein Klinik für Kinder & Jugendliche am Klinikum (Flika) geht.

In Anwesenheit von Rektor Stephan Tischer erläuterte Flika-Vorsitzende Margit Meier den Schülern und Lehrern die Arbeit des Vereins und betonte, wie vielschichtig die Aufgaben seien, die von den Mitarbeitern übernommen werden. Dabei stünden das Kinderbetreuungszimmer im Klinikum und die Trauergruppen im Mittelpunkt. Noch reletiv neu sei die Initiative Flidiabs, die sich um Familien kümmert, in denen Kinder unter Diabetes Typ 1 leiden.Außerdem gibt es laut Margit Meier an Weihnachten den Brauch, dass alle Kinder (einschließlich der Neugeborenen), die über die Feiertage im Krankenhaus bleiben müssten, von dem Verein beschenkt werden. Dafür würde fast genau der Betrag ausreichen, den nun die Ammersrichter und Willmannschüler spendeten.