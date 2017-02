Schlips statt Schürze, Fliege statt Latzhose. Die Handwerker aus der Stadt und dem Landkreis warfen sich am Samstagabend in Schale, um im Anzug oder Cocktailkleid im ACC ihren Schwarz-Weiß-Ball zu feiern.

(zm) Festliche Bälle haben in der Region immer weniger Zulauf, heißt es. Doch für diesen repräsentativen Auftritt der Kreishandwerkerschaft trifft das nicht zu. Von einem "Selbstläufer" gar sprach der Obermeister der Bäckerinnung, Alfred Schuller, der bereits am Vormittag mit Aufbauarbeiten im ACC beschäftigt war. Und am Abend dann zeigte sich Innungsobermeister Hans Weber erfreut, heuer erstmals auch den Präsidenten der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, Dr. Georg Haber, als Gast begrüßen zu können.Besten Partysound für die Besucher hatte die Klaus-Hörmann-Band aus Franken mit dabei, und das zahlte sich aus. Bereits nach wenigen Takten füllte sich die Tanzfläche. Hans Weber und dessen Ehefrau oblag der Eröffnungstanz, ein Wiener Walzer. Lange blieb das Paar nicht alleine. Einer der Höhepunkte des Abends folgte gut zwei Stunden nach diesem Auftakt: ein Auftritt der Knappnesia aus Sulzbach-Rosenberg. Das, was die Garde um Präsident Christian Kellner und das amtierende Prinzenpaar Romina I. und Bastian I. mit ihren Auftritten bot, war eine Show, die das Zeug dazu hat, in der Region Ihresgleichen zu suchen.Perfekt choreografiert, auch wenn es mal einen Ausrutscher gab, präsentierten die Gardemädels zu Beginn einen rundum gelungenen Tanz, der viel Beifall erntete, aber vom zweiten Part des Auftrittes noch übertroffen wurde. Zum Showtanz hatten sich die Sulzbach-Rosenberger Kino- und Filmmotive zum Motto gemacht. Der "König der Löwen" stach besonders hervor, fast wurde ein eigenständiges Musical daraus. Neben den Darbietungen hatten die Sulzbach-Rosenberger auch noch ein paar Auszeichnungen mit nach Amberg gebracht. Unter großem Beifall wurden Jahresorden an Angela Leistl, Dr. Georg Haber, Johann Albert Holzner und Hans Weber verliehen.Eine üppig ausgestattete Tombola beendete des Programm dieses Ballabends. Die Nacht war für viele Gäste damit aber noch lange nicht vorbei.