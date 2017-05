Die Weichen für einen prosperierenden Fortbestand sind gestellt: Gerhard Kölbl (75), der die beiden vergangenen Jahre die Geschicke des TC Rot-Weiß Amberg geleitet hat, regelte seine Nachfolge. Sie stellt einen Generationswechsel dar.

Beeindruckender Zuwachs

Die Kasse stimmt

TC Rot-Weiß Amberg Vorsitzender: Achim Beck



2. Vorsitzender: Dmitri Ivkine



3. Vorsitzende: Helga Krones



Kassier: Rudi Eckl



Schriftführerin: Conny Hälsig



Sportwart: Andreas Schmidgall



Jugendwart: Udo Leitz, Andrea Schübel



Beisitzer: Reinhold Borsch, Franz Koch



Kassenprüfer: Peter Knobloch, Heinz Huber

Sportlich eine "positive Entwicklung" Sportwart Thomas Kick sprach von einer "sehr positiven Entwicklung", was die Mannschaften angehe. Waren 2016 noch elf Teams im Spielbetrieb, so sind es in diesem Jahr bereits 15. Zu den neun Jugendmannschaften kam eine hinzu, zu den sechs Teams der Erwachsenen gesellten sich drei neue.



Darunter eine Herren-40-Kreisliga-Truppe, in der mit Achim Beck und Dmitri Ivkine, die neuen ersten und zweiten Vorsitzenden, gleich mitspielen. Die Damen 50 in der Landesliga haben ihre Klasse gehalten, die Herren 65 wurden erneut Meister, verzichteten aber auf das Aufstiegsrecht. Die Mädchen 16 holten ebenso wie die Knaben 14 und 12 den Titel in ihrer Klasse. "Vier Bambini-Mannschaften spielen auf Großfeld, das ist ein super Erfolg für unsere Nachwuchsarbeit", betonte Thomas Kick.



"Wir haben auch wieder eine Damen- und eine Herrenmannschaft, das ist ganz wichtig, dass wir wieder in diesem Bereich präsent sind. Wir sind damit für die Zukunft sehr gut gerüstet", erklärte der Sportwart.

Amberg. Einstimmig wählten die 34 anwesenden Mitglieder bei der Hauptversammlung der Tennisabteilung des TV 1861 Achim Beck (50) zum Vorsitzenden, ebenso seinen Stellvertreter Dmitri Ivkine (46). Die Führungsriege komplettiert "die gute Seele des Clubs", Helga Krones.Beck ist selbstständig und Eigentümer eines Handwerkbetriebs in Amberg. Er begann erst 2015 mit Tennis, hat aber viel Erfahrung als aktiver Sportler. Mit dem SV Raigering wurde er bayerischer Fußballmeister der B-Senioren. Dmitri Ivkine, ebenfalls selbstständig, ist Inhaber eines Reisebüros. Außer seiner Begeisterung für Tennis hat er seine ganze Familie mit in den Verein gebracht. Die Ehefrau und die beiden Kinder sind fast Dauergäste auf der Anlage.Und die ist gut ausgelastet: "Wir haben eine bemerkenswerte Steigerung bei den Mitgliedszahlen", gab Kölbl in seinem letzten Jahresbericht als Vorsitzender bekannt. Entgegen dem allgemeinen Trend sei Rot-Weiß auf dem Vormarsch. Von 170 Mitgliedern im vergangenen Jahr stieg die Zahl auf inzwischen 270. "So etwas ist nur möglich, wenn der Verein intakt ist und das Umfeld stimmt."Deshalb wechselte wohl auch ein Teil der Tennisspieler der aufgelösten Sportgemeinschaft Siemens (SGS) zu der TV-Abteilung. Den größten Zuwachs verzeichnet der Jugendbereich. Das sei der Verdienst des Trainerteams mit Yvonne Schüll, Heiner Seuß und Thomas Kick. Sieben Plätze stehen den Mitgliedern zur Verfügung. Der achte war als Feldplatz den Handballern ausgeliehen worden. Er soll wieder zurückgebaut und ab Ende Juni bespielbar sein. "Wir hoffen, dass wir uns mit der Handball-Abteilung einigen können, und den Platz wieder so bekommen, wie wir ihn übergeben haben. So war es vereinbart", sagte Kölbl.In der Tennishalle sind im vergangenen Jahr neue LED-Lampen installiert worden und sorgen nun für gleichmäßiges Licht. Nicht nur im sportlichen Bereich (siehe Infokasten) gibt es Positives zu vermelden, auch die Kasse stimmt. Rudi Eckl gab bekannt, dass der Club 62 364 Euro Einnahmen verbuchte, 8300 Euro mehr als im Vorjahr. "Das ist den gestiegenen Mitgliederzahlen zuzuschreiben", sagte der Rot-Weiß-Kassier. Nach Abzug der Ausgaben blieben 11 638 Euro. "Das sind schöne Überschüsse", freute sich der aus dem Amt geschiedene Vorsitzende, gab aber zu bedenken, dass dringende Investitionen anstünden: "Der Hallenboden muss erneuert werden. Das ist kein geringer Betrag, der da fällig wird. Dann dürfen wir auch die Heizung nicht außer Acht lassen. Und wir brauchen dringend ein Online-Buchungssystem", mahnte Kölbl: "Wir müssen sparen, das alles geht nicht so ganz locker."