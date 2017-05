Hinter der Narrhalla Rot-Gelb liegt eine anstrengende Faschingssaison. Das Fazit von Präsident Jürgen Mühl in der Hauptversammlung: ein tolles Programm, viel Spaß und gelungene Ballnächte, die reichlich Futter für den Scharfrichter beim Kehraus einbrachten. Enttäuschend war jedoch die Zahl der Anwesenheit der Narrhallesen beim Treffen im ACC: Viele blieben der Veranstaltung unentschuldigt fern, die Ehrungen vieler verdienter Mitglieder mussten teils zumindest an diesem Abend ins Wasser fallen.

Ehrungen 10 Jahre



Karl Maurukas, Evi Maurukas-Hartmann, Roland Maurukas, Marie Birner, Julia Birner, Samantha Spago, Lara Panzer, Nicole Niewierra und Sabrina Spago



20 Jahre



Meta Dürrund Sabine Dengler



30 Jahre



Gerti Trudrung



40 Jahre



Erika Fahrnholz und Brigitte Püschel (zig)

Weniger Auftritte Trotz eines erfolgreichen Saison gab sich Narrhalla-Präsident Jürgen Mühl in der Jahreshauptversammlung nachdenklich. Sorgen bereiten ihm die immer weniger werdenden Auftritte. Grund dafür sei die rückgängige Zahl der Veranstaltungen im Fasching. Mühl: "Wir hoffen deshalb auf mehr Auftritte in den nächsten Jahren, was wir natürlich nur bedingt beeinflussen können." (zig)

Dennoch freute sich Narrhalla-Chef Mühl über den positiven Verlauf der vielen absolvierten Veranstaltungen mit anspruchsvollen Leistungen: Ordensfest zum Saisonauftakt, Präsentation des Prinzenpaares im Rathaus, Silvester- und Galaball, Gardetreffen, Faschingszüge in Vohenstrauß und Vilseck, Kinderfasching, Kehraus und Abschlussessen. Besonders stolz zeigte sich Mühl über die Prinzengarde, die mittlerweile zahlenmäßig zu den größten der Oberpfälzer Gesellschaften zählt.Stellvertretend für die Kommandeusen nahm Anja Weigl einen Blumenstrauß entgegen. Einen besonderen Dank richtete Jürgen Mühl an das Prinzenpaar Christian und Anita. Ihm sei es gelungen, den Verein zu repräsentieren und mit Sympathie auf das Publikum zuzugehen.In seinem Kassenbericht schilderte Schatzmeister Reinhard Scharl den Mitgliedern die finanzielle Entwicklung im vergangenen Jahr. Bedingt durch die gute Jugendarbeit, konnte man die Garde von sieben auf 16 Mitglieder verstärken. Resultierend daraus mussten Garde-Kostüme und Stiefel angeschafft werden, was kostenmäßig entsprechend zu Buche geschlagen hat. Trotz des Trends zu weniger Auftritten könne der Verein dies insbesondere durch die Einnahmen aus den lukrativen Ballveranstaltungen und die solide geführte Finanzpolitik der vergangenen Jahre mit entsprechenden Rücklagen gut kompensieren. Scharl bedankte sich bei allen Sponsoren und Gönnern für die tatkräftige Unterstützung. Carolin Fabry, die mit Kathrin Hollweck die Kasse geprüft hatte, attestierte dem Schatzmeister eine akribische und vorbildliche Kassenführung.Im Namen des Präsidiums überreichte Vizepräsidentin Ute Liebl am Ende ihres ersten Amtsjahres mit Oberhofmarschallin Iska Rausch von Traubenberg an Präsident Jürgen Mühl ein Geschenk als Dank für seinen unermüdlichen Einsatz rund um die Faschingsgesellschaft.Vorausblickend auf die künftigen Aktivitäten in der Narrhalla Rot-Gelb fassten die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung im Kongresszentrum eine gemeinsame Busfahrt zum Ritteressen auf Schloss Guteneck ins Auge. Termin ist am Samstag, 11. November - gleichbedeutend mit dem Start in die neue Saison 2017/18.