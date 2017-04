Hinter dem 1. Automobil- Club liegt laut Vorsitzendem Gerhard Leger "fast schon ein Katastrophenjahr". Gründe seien persönliche Schicksalsschläge und Krankheitsfälle. Auch das Wetter habe dem Verein öfter einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Amberg. Bei der Hauptversammlung des 1. Automobil-Club Amberg (1. ACA) im Rußwurmhaus sprachen zunächst Bürgermeisterin Brigitte Netta und Herbert Behlert vom ADAC Grußworte. Rückblickend auf 2015 und 2016 berichtete Gerhard Leger laut einer Presse-Info des Vereins von Krankheitsfällen im Vorstand. Dadurch und auch witterungsbedingt habe das geplante Jahresprogramm nicht in der gewohnten Weise umgesetzt werden können. Trotzdem sei auch 2016 von einigen interessanten Veranstaltungen geprägt gewesen. Zum Beispiel im August, als es zum Kurventraining ins Fahrsicherheitszentrum Schlüsselfeld gegangen war.Im Herbst habe ein Clubabend mit dem Thema Wildunfälle nicht die erhoffte Resonanz erfahren. Heuer soll es deswegen einen erneuten Versuch geben. Insgesamt habe es im Berichtszeitraum zwei Vorstandssitzungen gegeben. Bei den Motorradausfahrten wurde witterungsbedingt zurückgepfiffen. Stattdessen wurden in kleinem Kreis kurzfristig fünf Ausfahrten gemacht. Leger erwähnte auch, dass er auf Einladung des ADAC Nordbayern bei den Ortsclub-Versammlungen in Schlüsselfeld und Würzburg ebenso teilgenommen hat wie bei der Hauptversammlung. Der Vorsitzende bedauerte, dass sich "leider keine Schule" wegen eines Termins zur Sicherheitswesten-Übergabe zurückgemeldet habe. Früchte getragen hätten dagegen die Informationsangebote bei dem Programm "Adacus" und "Der Tote Winkel". Der Prüfdienst des ADAC in Amberg wurde im November 2016 an drei Tagen betreut, dabei wurden an 113 Fahrzeugen Licht, Bremsen und Stoßdämpfer überprüft.Gerhard Leger berichtete auch von seiner Berufung in die Etat-Kommission des ADAC. In der Vorschau für das Jahr 2017 erwähnte Leger eine Oldtimerausfahrt. Termin soll im Juli sein. Ebenso soll wieder ein Anschreiben an die Schulen und das Schulamt bezüglich der Aktionen des ADAC und der Sicherheitswesten erfolgen. Der technische Prüfzug des ADAC wird auch 2017 wieder in Amberg zu Gast sein. Vorgesehen ist das für November auf dem Dultplatz. Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen: Gerhard Leger bleibt Vorsitzender. Der Schriftführer heißt Joseph Winkler. Sportleiter ist Volker Lay. Beisitzer sind Dr. Werner Weiss und Klaus-Jörg Hartmann. Vorab war der Antrag schriftlich eingereicht worden, verdiente und langjährige Mitglieder vom Beitrag zu befreien. Das wurde von der Versammlung auch so beschlossen und soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.