Große Ereignisse werfen bei der Schützengesellschaft I und Tell ihre Schatten voraus. Der Verein wird heuer 175 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum unter anderem mit dem Gauschießen zwischen 21. April und 13. Mai.

Allein 27 Vortelschießen

Damen mit Pokalen

Klar war das bei der Jahreshauptversammlung groß Thema. Stolz hob Oberschützenmeister Roland Nimmerrichter hervor, dass bei diesem Jubiläumsschießen Preise im Gesamtwert von rund 3500 Euro warten. Bevor jedoch die Details dieser Feier in den Mittelpunkt rücken, blickte er ebenso zufrieden aufs vergangene Jahr zurück.Neben dem Schießsport, einer Mitgliederversammlung und drei Ausschusssitzungen seien die traditionellen gesellschaftlichen Aktionen organisiert worden - Nimmerrichter lobte die "gute Koordination und Resonanz". Mit zwei Mannschaften war I und Tell außerdem beim Rundenwettkampf vertreten. "Für die Größe unseres Vereins mit 64 Mitgliedern ist das eine respektable Leistung", betonte der Oberschützenmeister.Kassenwart Werner Rackl berichtete von positiven Finanzen, was ihm samt guter Buchführung die Kassenprüfung bescheinigte. Der Vorstand wurde anschließend einstimmig entlastet, bevor Schießleiterin Martina Nimmerrichter die Zahlen und Ergebnisse der einzelnen Sportveranstaltungen mitteilte. Nach ihrer Auskunft haben 2016 27 Vortelschießen stattgefunden; auch die Teilnahme an den verschiedenen vereinsinternen Wettbewerben war gut. Beim Rundenwettkampf habe die erste Mannschaft in der Bezirksoberliga den fünften Platz belegt, die zweite lag auf Rang vier in der Gauliga B. Auch bei den Gaumeisterschaften wurden laut Martina Nimmerrichter sehr gute Ergebnisse erzielt - ebenso bei den Bayerischen Meisterschaften, bei denen Norbert Hoffmann in seiner Klasse den Titel gewann. Auch die Damenmannschaft erreichte in der Altersklasse den ersten Platz.Martina Nimmerrichter nutzte die Gelegenheit, um die Vereinsmeister zu ehren. Ausgezeichnet wurden: Schützenklasse: Michael Schertl (377 Ringe), Martin Hufnagel (367); Damenklasse: Stefanie Hoffmann (377), Susanne Stich (337); Altersklasse Schützen: Peter Hecht (387); Altersklasse Damen: Bettina Rackl (362), Jutta Hecht (317); Senioren Schützen: Norbert Hoffmann (389), Roland Nimmerrichter (336), Hans Gräml (312); Senioren Damen: Martina Nimmerrichter (362); Senioren aufgelegt: Xaver Bayer (210), Rosa Olbort (208); Luftpistole Schützen: Oliver Gräml (286); Luftpistole Senioren: Martin Sollfrank (301). Jugendleiter Norbert Hoffmann berichtete vom Schnupperschießen, an dem sich etliche Jugendliche rege beteiligt hätten.Damenleiterin Jutta Hecht hob hervor, dass zwei Mannschaften am Gaudamen-Wanderpokal-Schießen teilgenommen haben und je Team eine Trophäe gewannen. Beim Karin-Wagner-Pokal des Oberpfälzer Schützenbundes hätten Martina Nimmerrichter und Bettina Rackl mit ihren Ergebnissen gute Werbung für den Verein gemacht. Präsent war I und Tell auch bei vielen Gauveranstaltungen und einer Stadttor-Besichtigung. Ein Besuch im Hopfenmuseum und auf dem Bergfest rundeten die gesellschaftlichen Aktivitäten ab.