Das Interesse an einer Mitarbeit im Verband Wohneigentum sinkt zunehmend. Das führte bereits zur Auflösung von drei Siedlergemeinschaften im Raum Amberg. Und auch die Katharinensiedler werden ihr Sommerfest künftig nur noch alle zwei Jahre feiern.

Große Probleme

Mitgliederehrung Zusammen mit dem Bezirksvorsitzenden Christian Benoist und Kreisvorsitzendem Rudolf Sitter ehrte Vorsitzender Günter Hösl langjährige Mitglieder. Die Treuenadel in Bronze erhielten Doris und Dieter Fischer, die Treuenadel in Silber Edeltraud und Josef Triller, Christel und Siegfried Leitl. Die Treuenadel in Gold ging an Eva und Wladimyr Ruczkin sowie an Maria und Hans Paulus. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verband Wohneigentum wurde Dorothea Myschliwietz mit der Treuenadel in Gold bedacht. (gfr)

Bei der Jahreshauptversammlung des Verbands Wohneigentum Katharinenhöhe am Samstag im Pirkstüberl wies Vorsitzender Günter Hösl in seinem Jahresrückblick auf die von vielen Mitgliedern genutzte Sammelbestellung für Garten- und Blumenerde hin, die auch heuer beibehalten wird, weil zumindest hier eine steigende Akzeptanz zu verzeichnen ist.Hösl erinnerte an die Höhepunkte von 2016. Im Mai habe Frauenbeauftragte Adelheid Hösl eine Muttertags-Wanderung organisiert, die auf den Erzberg führte und mit einem Kaffeekränzchen bei den Wanderfreunden ausklang. Das Siedlerfest im Juli sei ein "Supertag" gewesen, auch wegen des herrlichen WettersDoch Hösl wies darauf hin, dass es immer schwieriger werde, junge Mitglieder für eine Mitarbeit beim Siedlerfest zu gewinnen. Daher habe der Vorstand beschlossen, vom Jahres- auf einen Zwei-Jahres-Turnus umzusteigen. Der Vorsitzende bedauerte, dass für die Verbandszeitung "Familienheim und Garten" keine neuen Verteiler gewonnen werden können. Nun würden der Vorstand sowie Dieter Amann, Michaela Lehnert und Wolfgang Wessely das Austragen übernehmen - bei gut 160 Mitgliedern keine leichte Aufgabe. Im nächsten Jahr stehen Neuwahlen an, erinnerte Hösl und kündigte schon mal an, dass er und sein Stellvertreter Thomas Rudolf nach fast 30 Jahren Vorstandstätigkeit nicht mehr kandidieren werden.Nach Aussagen des Bezirksvorsitzenden Christian Benoist wird der geplante Ausbau der Stromtrassen noch für einige Überraschungen sorgen. Auch die zunehmende Elektrifizierung der Bahnstrecken in der Oberpfalz werde mehr Schienenverkehr und auch mehr Lärm zur Folge haben. Von der Bahn erwarte er, dass sie mit Lärmschutzwänden oder Verbesserungen am Gleisbett für Abhilfe sorge, sagte Benoist.Bedenklich sei die aktuelle Mitgliederentwicklung, stellte Kreisvorsitzende Rudolf Sitter fest. Allein in Amberg hätten sich in den vergangenen Jahren drei Siedlergemeinschaften aufgelöst, weil niemand mehr bereit gewesen sei, Verantwortung zu übernehmen. Ein Großteil der betroffenen Mitglieder habe sich daraufhin anderen Siedlergemeinschaften angeschlossen oder sei nun direkt Mitglied im Bezirksverband Oberpfalz.Da es immer schwieriger werde, Austräger für die Siedlerzeitung zu finden, werde diese in absehbarer Zeit auf dem Postweg verteilt.