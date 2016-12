Eine umfangreiche Tagesordnung hatte die Marinekameradschaft Windrose bei der kombinierten Vorstandssitzung und Jahresabschlussfeier im Vereinsheim Alte Kaserne aufzuarbeiten. Vorsitzender Ingo Baas freute sich, dass eine Abordnung der Marinekameradschaft Weiden gekommen war. Mit ihr soll im neuen Jahr eine Patenschaft besiegelt werden. Vom 15. bis 19. Juni geht es gemeinsam an die Nordsee. Danach folgt der Besuch bei der Marinekameradschaft Heppenheim, die 2017 wie die Weidener ihr 65-jähriges Bestehen feiert. Zudem werden Delegationen der Kameradschaft am Koordinationstreffen in Hof, am Landesverbandstreffen in Weiden und an den Bundes-Abgeordnetentagen in Heilbronn teilnehmen. Nach dem offiziellen Part leitete Ingo Baas zum gemütlichen Teil mit Backen und Banken sowie Rees an Backbord über. Dazu hatten die Marineladies die Back (Tische) maritim dekoriert.