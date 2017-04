Regelmäßig zeigen sie der Konkurrenz, wie ein ordentlicher Bart auszusehen hat. Aber auch auf dem gesellschaftlichen Parkett machen die Mitglieder des Ostbayerischen Bart- und Schnauzerclubs stets eine gute Figur.

Erfolge über Erfolge

Bartträger planen schon wieder Größere Ereignisse stehen am Sonntag, 30. April, an, so Wilhelm Preuß. Und zwar die 1. Internationale Französische Bartmeisterschaft in Ungersheim im Elsass. Es folgt am Pfingstmontag das Fanfest der Musikkapelle "Die Dorfer" in Dorfgaststein. Am letzten Juni-Wochenende stehe erneut ein Besuch des Friseurmuseums in Magdeburg auf dem Programm. Auf einer Amateur-Bartmeisterschaft würden die Ostbayerischen Bartträger die Jury stellen. Weitere Termine seien das Bergfest auf der Schmittenhöhe Anfang September und Anfang Oktober das 32. Internationale Alpenbarttreffen in der Nähe von Davos.



Bei Antenne Bayern habe der Verein bei der Aktion "Scheine für Vereine" der Clubkasse 1000 Euro durch einen Telefon-Marathon eingebracht. Bei den Neuwahlen, wurde Josef Nerb zum Vizepräsidenten gewählt, Kassenwart bleibt Lisa Preuß, Beisitzer Gerhard "Gari" Schmidbauer und Internet-Betreuer Claus Zimmer. Kassenprüfern sind Günter Jana und Helmut Huck.

Amberg. (gfr) Bei der amüsanten Jahreshauptversammlung in der Alten Kaserne zeigte sich der Clubpräsident Wilhelm Preuß erfreut, dass Gründungs- und Ehrenmitglieder sowie zahlreiche auswärtige Vereinsmitglieder anwesend waren. Der Bartträger-Präsident wies in seinem Rechenschaftsbericht auf die allmonatlichen Clubstammtische sowie die beiden VDB-Tagungen vor einem Jahr hin.Im Juni vergangenen Jahres habe der Club den Haar-Verband und das 1. Friseurmuseum in Magdeburg besucht, außerdem den Gemeindetag "Gasteinertal" in Salzburg. Die Ostbayerischen Bart- und Schnauzerträger hätten sich mit 36 Mitgliedern an der 2. Internationalen Österreichischen Bartmeisterschaft beteiligt.Anfang September habe man das Rahmenprogramm des Bergfestes Schmittenhöhe in Zell am See mitgestaltet und einen Monat später der Konkurrenz beim 31. Internationalen Alpenbarttreffen in Seewis in der Schweiz gezeigt, wie ordentliche Bärte aussehen. Vor gut 3000 Gästen hätten die "Ostbayerischen" die ersten vier Plätze in ihren jeweiligen Kategorien gewonnen. An 19 Tischen sei beim Barträger-Preisschafkopf Mitte Oktober gespielt worden. Sommerfest und Weihnachtsfeier habe der Verein gemeinsam mit den Jura-Wohnstätten in Amberg und Sulzbach-Rosenberg gestaltet.Bei der Messe "Jagen und Fischen", so Wilhelm Preuß, habe zeitweise "die Bühne uns gehört", denn man habe den Barträgern die Möglichkeit eingeräumt, sich bestmöglich zu präsentieren - also jeder konnte sich ausführlich vorstellen. Die Bartprämierung vor zwei Wochen in Garmisch-Partenkirchen sei durch zahlreiche Teilnehmer hervorgestochen und die Ostbayerischen Barträger hätten dabei wieder einmal drei Kategorien gewinnen können.