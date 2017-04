Zur Einstimmung gaben alle unter der Regie von Chorleiter Christian Farnbauer das Lied "Nur frisch gesungen" zum Besten. Danach eröffnete Vorsitzender Walter Burger die Jahreshauptversammlung des Männerchores Liedertafel Amberg.

Ehrungen Vorsitzender Walter Burger und Chorleiter Christian Farnbauer ehrten Sänger und Mitglieder. Der aktive Sänger Günter Lands-herr ist seit 60 Jahren Mitglied. Für langjährige Fördermitgliedschaft: Hans Wendl (50 Jahre), Peter Schermer (30 Jahre), Marianne Kraus (10) und Adolf Gassner- 10 Jahre. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und ein Präsent.

Amberg. Burger begann seinen Rückblick mit der Meldung, "dass wir uns im vergangenen Jahr an über 20 Veranstaltungen mit dem besten sängerischen Können beteiligt haben". Eine der wichtigsten Veranstaltung sei die Eröffnung des Bergfestes zusammen mit den Chören der Sängergruppe Amberg unter der Regie von Chorleiter Christian Farnbauer gewesen. Da es an diesem Tag relativ stark regnete, musste der Chor auf der Empore der Bergkirche singen und nicht, wie vorgesehen, auf der Freitreppe vor dem Gotteshaus. Die Mitglieder der Liedertafel trafen sich zudem zu Geburtstagsständchen und trugen ihren künstlerischen Anteil zum Gelingen von Messen bei - zum Beispiel in der Dreifaltigkeitskirche, in St. Wolfgang in Haselmühl/Kümmersbruck und beim Patrozinium in Krumbach. Die Sänger eröffneten laut Walter Burger wie gewohnt die Klösterliche Weihnacht im Zeughaus des Landratsamts und bereicherten die Weihnachtsfeiern in Amberger Seniorenheimen. Bei allen Veranstaltungen gab es laut Burger Unterstützung der Sänger aus Haselmühl und Kümmersbruck. Ein weiterer Höhepunkt war die von Schriftführer Norbert Utikal organisierte Sängerfahrt zum Kloster Mallersdorf. Danach ging es nach Regensburg, wo eine Stadtrundfahrt stattfand.Farnbauer erwähnte, dass die Liedertafel am Karfreitag in der Dreifaltigkeitskirche singt. Da aktuell keine größeren Veranstaltungen anstünden, singe der Chor momentan auch ohne großen Druck. Und das sei gut so. Zudem werde zurzeit altes Liedgut aufgefrischt. Walter Burger: "Und das mache den 13 Sängern viel Spaß." Schatzmeister Gerhard Hüttl gab einen übersichtlichen und positiven Kassenbericht ab. Die Kassenprüfer hatten nichts zu beanstanden.