1254 Mitglieder in 10 Sparten mit fast 50 Sportgruppen und Mannschaften sorgen dafür, dass beim SV Raigering keine Langeweile aufkommt. Daher war die Absicht, es 2016 etwas ruhiger angehen zu lassen, nur eine kurze Wunschvorstellung. Doch das hat auch etwas Positives.

Ehrenamt stärken

Weiter rote Zahlen

Denn mittlerweile ist die Vereinsführung des SVR wieder komplett. Jürgen Zweck übernimmt das Amt des 3. Vorsitzenden und wurde von 69 Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung gewählt.Über eine Stunde nahm sich Vorsitzender Thomas Graml Zeit, um das Vereinsjahr 2016 zu beleuchten. Ein Wunsch aus der vergangenen Generalversammlung ging nicht in Erfüllung. Es gelang keine Entschleunigung und somit auch nicht, Aufgaben Schritt für Schritt abzuarbeiten. Vielmehr ging es für die Verantwortlichen wieder ohne Verschnaufpause von einer Baustelle zur nächsten. "Von der Idealvorstellung, für den Verein ein Gestalter sein zu können, haben wir uns zwischenzeitlich verabschiedet. Wir verwalten und stehen dabei oftmals an der Grenze des Machbaren", sagte Graml. Doch der Vorstand resigniere nicht. Die Hoffnung für eine Wende liege in der Zukunftswerkstatt namens SVR 2028.Nach der Ideenfindung stand der erste Workshop zum Thema "Ehrenamt stärken" mit Vereinsberater Florian Scherbauer auf dem Programm. Dabei wurde laut Graml deutlich, dass der SVR zu groß sei, um rein ehrenamtlich geführt zu werden. Aber immer noch zu klein, um hauptamtliche Strukturen aufzubauen. Daher gehe es nun darum, Verantwortungsbereiche und Aufgaben effektiver aufzugliedern. Das nächste Treffen stehe deswegen unter dem Motto "Angebots-Optimierung". Graml beschwörte mit Blick auf die Fülle der Aufgaben den Panduren-Geist: "Ich weiß, niemand möchte sich ausgerechnet in der Freizeit mit Dingen beschäftigen, die ihm nicht liegen und die ihm keinen Spaß machen. Das Gute an der Vereinsarbeit aber ist, dass sie so viele Facetten hat." In seinem Bericht informierte der Vorsitzende über neu erschlossene Einnahmequellen. Dazu zählen auch zusätzliche Sponsoren. Die Benefizveranstaltung "Bühnenschmankerln" von Richard Lengfelder und Reinhold Escherl im voll besetzten ACC sei ein Höhepunkt gewesen. Als Veranstalter konnte der Sportverein 3400 Euro an die Amberger Tafel übergeben.Stolz ist der Verein auf seine Champions, wie sie Graml nannte. Sieben Jugendteams wurden Meister oder Gruppensieger, die erste Mannschaft schaffte Platz eins in der Kreisliga, die Reserve stieg in die Kreisklasse auf. Aushängeschild seien die Alten Herren als Kreis-, Oberpfalz-, bayerischer Vizemeister und Ü40-Landesmeister. Die Panduren haben weiterhin mit der Barbaraschule eine Kooperation. Erika Sommerer und Andrea Fuchs bieten Turnen an. Zudem besiegelte der SVR zwei Arbeitsgemeinschaften Fußball (Dreifaltigkeits- und Max-Josef-Grundschule).Ein finanziell extrem schwieriges Jahr bilanzierte Schatzmeister Markus Gilch. Es gab erneut ein unbefriedigendes Ergebnis. Somit schrieb der SVR weiterhin rote Zahlen. Durch die deutliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge erhofft sich Gilch aber für 2017 endlich eine schwarze Null. (Berichte der Sparten folgen)