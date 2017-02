Es geht doch nichts über gute Argumente: Zum wiederholten Mal beteiligt sich das Max-Reger-Gymnasium deswegen am bundesweiten Wettbewerb "Jugend debattiert".

Amberg. Bei dieser Debattenform äußern sich laut einer Pressemitteilung jeweils vier Jugendliche zu aktuellen politischen und schulischen Streitfragen. Jeder erhält zunächst zwei Minuten ungestörte Redezeit, in der er seine Position - pro oder kontra - darlegt. Es folgen zwölf Minuten freie Aussprache. Für ein Schlusswort steht jedem Teilnehmer eine Minute zur Verfügung. Bewertet werden dabei vier Kategorien: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.Gerade in der aktuellen politischen Situation zeige sich, wie wichtig es ist, sich sachlich und argumentativ auseinanderzusetzen, damit eine Demokratie tragfähig bleibt. Zunächst mussten in Klassenwettbewerben alle Schüler im rhetorischen Wettstreit gegeneinander antreten, wo sich die besten schließlich vor großem Publikum im Finale messen mussten.In der Sekundarstufe I traten aus den drei 9. Klassen Anna Lentes, Jakob Krusche, Lara Herding und Charlotte Singer zu dem Thema "Soll an allgemeinbildenden Schulen die handwerkliche Ausbildung gestärkt werden?" an. Lara Herding holte sich den ersten Platz. Anna Lentes kam auf Rang zwei. Beide vertreten damit in dieser Jahrgangsstufe ihre Schule beim Regionalentscheid, den heuer das Herzog-Christian-August-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg ausrichtet. Dass der Wettbewerb durchaus auch aktuelle Probleme aufgreift, zeigte die in der Sekundarstufe II zu debattierende Frage: "Soll für die Nutzung von sozialen Medien eine Klarnamenpflicht eingeführt werden?". Für dieses Streitthema traten aus der 10. Jahrgangsstufe Lea Eckert, Lisa-Marie Geitner, Veronika Müller und Konstanze Frauendorfer an. Hier sicherte sich Konstanze Frauendorfer den Sieg vor Lea Eckert. Auch sie vertreten das MRG nun auf der nächsthöheren Ebene gegen die Sieger der anderen teilnehmenden Schulen aus der Region Nordoberpfalz-Mittelfranken.