Das Karmensöldener Festprogramm Mit einem Wettbewerb für die Feuerwehrjugend beginnt das dreitägige Festprogramm, denn am Freitag, 26. Mai, steht ab 17 Uhr die Abnahme des Leistungszeichens Jugendflamme an, an der sich der Nachwuchs der Feuerwehr der Stadt sowie der vier Stadtteil-Wehren beteiligt. Ab 20 Uhr heizt die Band SaKrisch im Festzelt auf dem Übungsplatz neben dem Gerätehaus ein.



Keine großen Reden gibt es am Samstag, 27. Mai, denn beim Jubiläumsabend steht der Heimat- und Kulturverein Ammerthal mit einer nicht unbedingt erst gemeinten Rückschau auf 125 Jahre Feuerwehr Karmensölden auf dem Programm, zudem sorgt der Musikverein Haselmühl für Stimmung.



Am Sonntag, 28. Mai, gibt es um 10 Uhr einen Festgottesdienst an der Kapelle in Fiederhof. Danach zieht der Festzug zum Gerätehaus in Schäflohe. Am Nachmittag gibt es eine kleine Leistungs- und Fahrzeugschau sowie ein Kinderprogramm. Zum Ausklang spielt ab 17 Uhr die Spritzenhausmusik auf. Während des Festbetriebs ist am Sonntag die Zufahrt von der B 85 nach Schäflohe gesperrt.



Die Umleitung erfolgt über Karmensölden oder Eglsee. Bereits von Donnerstag, 25., bis Montag, 29. Mai, kann auch der Platz, an dem Glas- und Grüncontainer stehen, nicht mehr angefahren werden. Parkplätze sind ausgewiesen. (gfr)

Drei Tage wird gefeiert, denn vor 125 Jahren gründete sich in der ehemaligen Gemeinde Karmensölden eine Feuerwehr. Für das Jubiläumsfest wurde das Gerätehaus in Schäflohe und dessen Umfeld auf Hochglanz gebracht.

Schäflohe. (gfr) Als am 6. Januar 1892 die Feuerwehr Karmensölden gegründet wurde, waren für die 23 Aktiven laut Chronik ein Mindestalter von 18 Jahren, ein unbescholtener Ruf und ein gesunder Allgemeinzustand Voraussetzung. Das erste Gerätehaus wurde wegen einer günstigen Lage und der ortsansässigen Pferdebesitzer in Fuchsstein gebaut.Ihre erste Bewährungsprobe bestand die Feuerwehr Karmensölden im Sommer 1893 bei einem Waldbrand im Staatswald. Die königlichen Forstwarte lobten die vorbildlich abgelaufenen Löscharbeiten. Weitere Brandeinsätze gab es in den Folgejahren in Karmensölden, Fichtenhof, Schäflohe, Traßlberg und Wirnsricht.1933 wurde bereits sieben Feuerwehrleuten das Ehrenabzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft verliehen. Weiter heißt es, dass 1946 eine Motorspritze angeschafft wurde. 1952 gab es 52 Feuerwehrleute, ein neues Gerätehaus wurde in Karmensölden gebaut. 1957 wurde die 65-Jahr-Feier inklusive Fahnenweihe ausgerichtet. 1966 wurde das neue Tragkraftspritzenfahrzeug, Marke Ford, in Dienst gestellt, und 1969 gründete die Feuerwehr in Karmensölden die erste weibliche Löschgruppe der Oberpfalz. Der Mitgliederstand wuchs dadurch auf 164, davon 18 Frauen.Im März 1979 war Richtfest für das neue Gerätehaus in Schäflohe, das im Juli 1982 anlässlich der 90-Jahr-Feier eingeweiht wurde. 1991 konnte ein neues Gruppenlöschfahrzeug LF16TS in Betrieb genommen werden, 2003 kam ein Tragkraftspritzenfahrzeug hinzu. Zehn Jahre später folgte ein Mittellöschfahrzeug mit Tank und Einbaupumpe.Bei größeren Bränden in Amberg, etwa 2013 am Neustift und in der Unteren Nabburger Straße, bei schweren Unfällen auf der B 85 oder auf der AS 1 wurden die Karmensöldener alarmiert. Derzeitiger Kommandant ist Herbert Rath, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Gerhard Graf.