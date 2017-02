Volker & Die Folgsamen fielen 2016 ins Wasser. Heuer übernehmen die toten Hosen am Rosenmontag das Geschehen auf dem Marktplatz. Nicht die Band. Die würde anders geschrieben. Einer ihrer Songtitel soll aber zu hören sein: "Alles wird gut"

Wenn wir wieder Hirn dafür haben. Christian Klostermann über die Fortsetzung der Rosenmontag-Party auf dem Marktplatz im nächsten Jahr

Für Ambergs notorisch in ihrer Ruhe Gestörte und die, die dafür regelmäßig verantwortlich gemacht werden, bahnt sich also ein langweiliger Freiluft-Rosenmontag an. "Bei uns ist keine Veranstaltung angezeigt worden", lautet die behördliche Bestätigung seitens Rathaussprecherin Susanne Schwab. Damit ist amtlich, was viele in der Stadt bereits mutmaßten: Die ihnen liebgewordene Open-Air-Party im Faschingskostüm auf dem Marktplatz fällt in diesem Jahr aus.Viermal hat es sie seit 2013 gegeben, als die beiden Innenstadt-Gastronomen Christian Klostermann (damals Vis-à-vis) und Bastian Prechtl (damals Café Zentral) sich ein Herz gefasst hatten und mit einem Blues-Brother-Abend illustres Leben in die Freiluft-Bude brachten. Die beiden Wirte wollten den Fasching unter freiem Himmel in der Innenstadt nicht ausschließlich dem Hexentreiben am Unsinnigen Donnerstag überlassen.Außerdem, daran hat sich aus Klostermanns Sicht bis heute nichts geändert, habe sich einer der früher umsatzstärksten Tage im Jahr, der Rosenmontag, zu einem ganz normalen Samstagabend gewandelt. Der Mann ist immerhin bereits 23 Jahre in Geschäft, wie er anmerkt. Zusammen mit Prechtl wollte er gegensteuern. Die Rechnung der beiden ging von Anfang an einigermaßen auf, schon nach der Premiere zeigten sie sich zufrieden. Auf jeweils 2500 Besucher wurde die Resonanz drei Jahre lang geschätzt. Bis 2016: Wegen Dauerregens wurde um 19 Uhr die Party abgeblasen, die Hauptband trat gar nicht erst auf."Finanziell voll auf die Schnauze" seien sie "geflogen", hohe Ausgaben und keine Einnahmen, räumt Prechtl unumwunden ein. Das sprach sich natürlich herum, und deshalb munkelte die Szene, dass es das mit der Rosenmontags-Party auf dem Marktplatz wohl gewesen sei. Doch das Gastronomen-Duo gibt Entwarnung. Beide haben sich 2016/17 geschäftlich umorientiert und neue Lokale aufgemacht. Prechtl zog nur ein paar Meter weiter (jetzt Lieblingsplatz), Klostermann übernahm etwas entfernter ums Eck das Blaue Haus (ehemals Café Engelchen)."Das tut mich nicht entmutigen", setzt der frühere Vis-à-vis-Wirt der Erinnerung an die Pleite im vergangenen Jahr entgegen. "Wenn wir wieder Hirn dafür haben", werde die Marktplatz-Party am Rosenmontag neu in Angriff genommen. Die "Auszeit" in diesem Jahr soll auch dazu genutzt werden, weitere Mitstreiter zu finden. Bei einigen Projekten habe sich bereits ein Kern von sechs Amberger Gastronomen herausgebildet, von dem sich Prechtl gut vorstellen kann, das geschäftliche Risiko einer rockigen Faschings-Marktplatz-Sause auf mehrere Schultern zu verteilen. Also bis zum 12. Februar 2018 dann. Es wird ein Montag sein.