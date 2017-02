Wenn die Narren losgelassen werden, verwandelt sich das ACC in eine fantasievolle Welt mit unzähligen Prinzessinnen, Cowboys, Indianern und Hexen. Auch Gruselmonster, Clowns, Wilde und Schmusetieren waren beim Kinderfasching zu sehen.

Die narrhallesischen Animateure Wolfgang Fahrnholz und Daniel Kinzler, beide ein professionell eingespieltes Duo, hatten alle Hände voll zu tun, um die wilde, aber lustige Horde beim Kinderfasching zu bespaßen, zu dem die Narrhalla Rot-Gelb und die Stadt ins Kongresszentrum eingeladen hatten. In erster Linie gab es Spiele und Tänze.Narrhalla-Präsident Jürgen Mühl ließ seinen Hofstaat aufmarschieren, wobei Prinz Christian II. wegen Erkrankung seiner Anita I. solo unterwegs war, dafür war Oberhofmarschallin Iska Rausch von Traubenberg an seiner Seite. Das für Mädchen in diesem Fasching angesagte Kostüm sei Prinzessin, sagte Jürgen Mühl. Die jungen Männer dagegen seien für jede Maschkerei offen.Wer noch nicht ausreichend gestylt war, konnte sich im ACC-Foyer schminken oder gar in eine Katze verwandeln lassen. Um den Nachwuchs muss sich die Narrhalla keine Sorgen machen, denn die Kinder hatten ihren Gardetanz perfekt einstudiert. Balu, der Bär, watschelte durch die bunte Narrenschar und ließ sich mit den Jung-Narren fotografieren, bevor bei der Maskenprämierung die besten Kostüme ausgewählt wurden. Eine weitere Auflage des Narrhalla-Kinderfaschings im ACC gibt es in knapp zwei Wochen.