Ganz schön rund ging es beim Kinderfasching der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit, bei dem etwa 50 kleine Maschkerer den Saal des ehemaligen Pfarrheims in der Peter-Lippert-Straße stürmten. Johanna Luchs, Jakob Singer und Hannah Hufnagel von der Pfarrjugend hatten alle Hände voll zu tun, um die aufgeweckte Schar mit großem Bewegungsdrang zu bändigen. Die lustigen Spiele und fetzigen Tänze kamen beim Faschingsnachwuchs bestens an, nachdem die Jugendlichen mit den Kindern in einer langen Polonaise in den Saal eingezogen waren: Die Party konnte beginnen. Höhepunkte waren die Maskenprämierung und der Besuch der Kindergarde der Narrhalla Rot-Gelb. Die Pfarrjugend verwöhnte die Eltern mit selbst gebackenem Kuchen und Gebäck zum Haferl Kaffee. Bild: ads