Amberg . (ads) Das große Fest läuft am Wochenende 15./16. Juli in der Dauerkleingartenanlage. Anlässlich des Jubiläums wurde sogar ein Kleingartenbrot kreiert, das demnächst in den Filialen der Bäckerei Nußstein zum Verkauf kommt. Bei der Jahresversammlung zeigte sich jetzt, dass das Jubiläum das ganze Vereinsjahr prägen wird.Vorsitzender Peter Donhauser bemerkte in seinem Bericht, der Wasserverlust in der Dauerkleingartenanlage sei im vergangenen Vereinsjahr wieder kleiner geworden und bewege sich mit 120 Kubikmetern in einem akzeptablen Bereich. Er appellierte an die Gartler, rechtzeitig ihre Wasseruhren einzubauen und die Gartentüren zu deren Kontrolle zum Saisonstart aufzusperren."Unser Gartenfest war 2016 bescheiden", so der Vorsitzende. Geringe Einnahmen seien mit Personalproblemen einhergegangen. Donhauser beklagte die mangelnde Motivation einiger Mitglieder, sich an der Ausrichtung des Gartenfestes zu beteiligen. Gleichzeitig erinnerte er an die diesjährigen Jubiläumsfeierlichkeiten des Kleingartenvereins zu dessen 100-jährigen Bestehen. Einen Vorschuss an Dank zollte Donhauser den Kuchenspendern und Mitarbeitern, die beim Fest motiviert und tatkräftig mithelfen und so zu dessen Gelingen beitragen werden. Ebenfalls bescheiden fiel das Fazit für den Besuch der Landesgartenschau in Bayreuth aufgrund der geringen Beteiligung aus.Erfreut dagegen zeigte sich der Vorsitzende über die voranschreitenden Erneuerungsmaßnahmen in der Kleingartenanlage. Er ermahnte die Gartler, den Grenzwuchs ihrer Pflanzen und Hecken zu beachten. Positiv sei auch die Begehung der Anlage durch den Stadtverband im November ausgefallen, denn es habe nur geringfügige Beanstandungen gegeben. Abschließend gab Peter Donhauser die Pächterwechsel bekannt.Positiv fiel der Bericht des Kassiers Hubert Drexler aus. Nach dem Kurzreferat des Stadtverbandsvorsitzenden Rudolf Pitroff konnten langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Kleingartenverein geehrt werden: Für zehn Jahre Horst Zagl, Franz Wertmiller und Manuela Ebensberger; für 20 Jahre Martin Uhr und Erika Englhardt; für 30 Jahre Josef Sklarz und Gottfried Hahn sowie für stolze 50 Jahre Alois Neft.Nach den Ehrungen blickte Peter Donhauser noch auf die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100-Jährigen. Der Festakt steige am Samstag, 15. Juli, um 10 Uhr. Für beide Tage ab jeweils 17 Uhr kündigte Donhauser Livemusik mit zwei verschiedenen Bands aus Nürnberg und Regensburg an. Er selbst habe gemeinsam mit seinem Chef das Jubiläumsbrot entworfen, das es demnächst zu kaufen geben soll. Zum Abschluss der Versammlung stellte er den Antrag auf Abschluss einer Grundversicherung für Gebäude im Schadensfall, dem nach emotional geführter Diskussion zugestimmt wurde.