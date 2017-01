Raigering. Wechsel an der Spitze der Kleinraigeringer Schützen: Schützenmeister Markus Böhm beerbt Oberschützenmeister Werner Koller und führt damit die Vereinsgeschäfte. Neue Schützenmeisterin ist Michaela Nübler. Bei der 66. Mitgliederversammlung war insgesamt ein Großteil des Vorstands zu wählen. Zu dem Treffen waren 44 der 136 wahlberechtigten Mitglieder gekommen.

In seinem Rückblick auf 2016 berichtete Böhm über die Leistungen. An den Rundenwettkämpfen nahmen 32 Schützen der SG Kleinraigering teil, darunter neun Jugendliche. Trotz aller Erfolge appellierte der Schützenmeister an die Mitglieder, sich mit noch mehr Motivation und Freude einzubringen. Sei es im Training oder bei den gesellschaftlichen Veranstaltungen. Schatzmeister Herbert Ludwig ließ die Versammlung wissen, dass die finanzielle Situation des Vereins erfreulich sei, weil er auch über Rücklagen verfüge.Nachdem sich Oberschützenmeister Werner Koller von der Vereinsspitze verabschiedet hatte, war ein Nachfolger zu wählen. Der bisherige 1. Schützenmeister Markus Böhm stellte sich für das Amt zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Neue Schützenmeisterin ist nun Michaela Nübler. Werner Koller wurde im Gegenzug zum Ehren-Oberschützenmeister ernannt.Im Amt bestätigt wurden Schatzmeister Herbert Ludwig, Sportleiter Marcus Beier, seine Stellvertreter Michael Klier und Willi Reil. Die Gerätewarte heißen auch weiterhin Franz Dürrmann, Gerhard Wiesgickl und Anton Donhauser. Die Fahnensektion der Kleinraigeringer besteht wie bisher aus Günther Schmidt, Christa Donhauser und Renate Zitzmann.Bei der Hauptversammlung beschlossen die Mitglieder auch eine Beitragserhöhung. Der Betrag für die Jugend liegt jetzt bei 20 Euro (bisher 18). Erwachsene zahlen künftig pro Jahr 40 Euro. Bisher waren es 35.