Die sechs Vollblutmusiker von Back Beat verblüfften im Kummert-Sudhaus als präzise eingespieltes Team mit genauer Kenntnis der Bands, deren Lieder sie nachspielten. Sie sind aber nicht nur eine Beatband, auch Rock' n' Roll haben sie im Blut.

Amberg. (dwi) Ihr Programm war die perfekte Unterhaltung für einen Sudhaus-Rock-Abend. Beginnend mit musikalischen Einflüssen der Beatles aus den Jahren 1957 bis 1966, erzählten Leadsänger Rick Britton und Lead-Gitarrist Bruno Hammer die Entstehung der jeweiligen Hits. Everly Brothers, Charles Perkins, Elvis Presley oder Roy Orbison: Im Repertoire befinden sich über 200 musikalische Stücke, die sie locker und live aus dem Ärmel schütteln konnten.Kein Wunder, denn Back Beat treffen sich wöchentlich in Windischeschenbach in ihrem Proberaum. "Aber nicht nur weil wir üben müssen, wir können uns privat auch ganz gut leiden", erwähnt Gründungsmitglied und Rhythmus-Gitarrist Charly Hero. Der 67-Jährige kaufte seine erste Gitarre heimlich für 110 Mark. Damals war er 15 Jahre jung und verdiente nur 40 Mark im Monat, die Hälfte davon musste er zu Hause abgeben. "Lange habe ich für meine erste Gitarre gespart", sagte er retrospektiv. Damals sei alles anders gewesen. "Die Beatles waren verpönt und Musik machen zahle sich nicht aus", habe sein Vater gemeint. Daher blieb dem Weidener auch nichts anderes übrig, als heimlich zu üben: "Wir bauten ein Radio um und nutzten es als Verstärker." Bass-Gitarrist Christof Schaller konnte in seiner Jugend nur die Instrumente in einem Musikgeschäft spielen. "Einmal durfte ich mir sogar für einen Auftritt eine Gitarre ausleihen. Ich hatte Glück, mich konnte der Inhaber gut leiden." Heute leben die Musiker ihren Traum und verheimlichen nichts mehr - im Gegenteil: Ihre nächsten Auftritte sind am Freitag, 26. Mai, in Tirschenreuth (Seebühne) und am Sonntag, 18. Juni, beim Amberger Altstadtfest.